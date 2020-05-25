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Прогноз погоды: синоптики рассказали об экстремальной жаре в июне

Москва, 25.05.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали об экстремальной жаре в июне

Артем Коротаев/ТАСС

Буквально ежедневно синоптики сообщают новые прогнозы погоды о предстоящем лете.

И это неудивительно. После длительного нахождения дома, многие планирует провести свой летний отпуск вдали от мест самоизоляции.

Конечно, отдохнуть на ставших уже давно «нашими» зарубежных курортах в этом году почти наверняка не получится, зато отправиться, например, в Крым или на черноморское побережье Краснодарского края шансы есть. Да и полюбоваться достопримечательностями Москвы или Санкт-Петербурга тоже, наверное, получится.

Даже несмотря на то, что первый календарный месяц лета 2020, по прогнозу синоптиков, в России будет очень тёплым, а местами экстремально жарким, это вряд ли остановит тех, кто истосковался по путешествиям.

Погода в Москве в июне 2020. Точный прогноз синоптиков

В частности, согласно прогнозу специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экстремальная жара ожидается в июне в Москве и Подмосковье.

При этом начнётся лето вполне обыденно. После осеннего холода, который наблюдался в Москве почти всю вторую половину мая, в первой декаде июня будет тепло и комфортно. Например, с 1 по 7 июня дневной температурный фон составит плюс 20-25. В первые дни июня возможны небольшие осадки, но серьёзного дискомфорта они не доставят.  

А вот с середины июня в Москве и Подмосковье температура резко пойдёт вверх.

Как предупреждают метеорологи, местами воздух будет прогреваться до экстремальных плюс 30-33, но кратковременные осадки охладят атмосферу, делая нахождение на свежем воздухе более приятным.

В конце июня климатическая ситуация в столичном регионе сильно не поменяется. Воздух по-прежнему будет прогреваться до плюс 30, а на солнце даже до плюс 35. Дождей почти не прогнозируется.

Прогноз погоды в СПб на июнь 2020

В Санкт-Петербурге лето начнётся очень неожиданно, особенно для города с постоянно пасмурной и дождливой погодой.

По прогнозу синоптиков первая неделя июня в Северной столице будет солнечной, местами жаркой, но комфортной и почти сухой.

Столбики термометров поднимутся в дневные часы до плюс 24-26 градусов тепла, а кратковременные осадки ожидаются только в пятницу, 5 июня. При этом к концу первой декады месяца может похолодать до плюс 15-17.  

К середине июня в СПб климатическая обстановка стабилизируется на отметках плюс 18-20 градусов тепла. В некоторые сутки возможно резкое повышение температурного фона до плюс 28-30 и такое же стремительное падение до плюс 14-16. Но, при этом, по прогнозу метеорологов, пасмурных дней, будет мало, что совсем нетрадиционно для погоды в городе на Неве.

Экстремально жарко может стать в Северной столице уже ближе к концу июня 2020. Погода в Петербурге в этот период будет составлять плюс 28-30, на солнце же градусники могут показать даже 33-35 градусов выше нуля.

Погода в Крыму в июне 2020. Свежий прогноз

По прогнозу синоптиков, погода в Крыму в июне 2020 будет очень комфортной и тёплой. Согласно данным метеорологов, средний температурный фон на полуострове в период с 1 по 10 июня составит около 22-23 градусов выше нуля. После 20 июня в Крыму станет еще более жарко. При этом осадков не будет вообще, хотя прежние прогнозы синоптиков их обещали.

Погода в Севастополе порадует мягким вхождением в лето – с 1 по 10 июня температура воздуха будет с каждым днём подрастать примерно на 0,5 градуса и к началу второй декады месяца составит плюс 26.

Погода в июне в Ялте будет комфортной, тёплой, без осадков и серьезных температурных перепадов.

Ближе к концу месяца почти весь Крым может накрыть экстремальная жара. Синоптики предупреждают о повышении температурного фона до плюс 30-35. Смешение очень горячих и относительно холодных воздушных масс может привести к образованию грозовых туч, усилению ветра и шторму на море.

Прогноз погоды на июнь на курортах Краснодарского края    

Согласно последним прогнозам синоптиков, начало июня порадует и жителей Краснодарского края.

Ранее метеорологии обещали на курортах Кубани относительно прохладную для этого времени года погоду и постоянные дожди. Сейчас же прогнозы поменялись.

В частности, в период с 1 по 7 июня погода в Сочи, Адлере, Хосте, Лазаревском и Дагомысе будет замечательной: плюс 22-24, яркое солнце и почти полное безветрие. При этом осадков в этот период не ожидается.

По прогнозу синоптиков, погода в Анапе в июне 2020 тоже будет соответствовать всем климатическим нормам первого месяца лета. Хорошая, комфортная климатическая обстановка весь первый месяц лета станет держаться и в Геленджике, и в Новороссийске. Здесь в дневные часы воздух прогреется до плюс 26-28 градусов тепла. Однако некоторые неудобства могут доставить сильные осадки.

В последнюю неделю июня очень тёплый атмосферный фронт может привести к экстремальной жаре на всём черноморском побережье Кубани. Но палящий зной быстро остудят ливни, которые обрушатся на Краснодарский край уже ближе к началу июля.

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