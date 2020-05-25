Ритейлеры значительно сократили число торговых точек

Ритейлеры, продолжающие работать в условиях карантина из-за коронавируса, значительно сократили число точек продаж из-за снижения трафика в опустевших торговых центрах, пишет «Коммерсантъ».

Речь, в первую очередь, идет об аптеках, салонах сотовой связи и продовольственных магазинах, сообщает издание, ссылаясь представителей отрасли и аналитиков. Часть крупных аптечных сетей во время пандемии коронавируса закрыли ряд точек даже при условии, что аптекам официально разрешено работать в данный период.

По уточненным данным аналитической компании Alpharm, сеть аптек к «Доктор Столетов», «Озерки», компании «Эркафарм» сократилась на 102 точки, сеть «Мелодия здоровья» - на 37, компании «Неофарм», владеющей брендами «Неофарм» и «Аптеки столички», пришлось уменьшить количество магазинов на 30.

В некоторых регионах из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом и даже при условиях начала ослабления карантинных мер «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» закрыли еще 79 и 32 точки соответственно, пишет газета, ссылаясь на данные Alpharm. Уточняется, что большинство закрытых магазинов располагались в торговых центрах.

По подсчетам аналитической компании Watcom Group, к концу марта текущего года число посетителей Торговых Центов в стране упал по сравнению с тем же периодом прошлого года на 70%. Произошло это сразу после закрытия магазинов одежды, зон развлечений и фуд-кортов в торговых центрах. В мае трафик также остается на максимально низком уровне, отмечают аналитики.

В условиях самоизоляции из-за коронавируса нерентабельными стали и продуктовые магазины и точки операторов сотовой связи, расположенные в зданиях торговых сетей. Их также пришлось значительно сократить. В компании «Тандер», управляющей сетями «Магнит», «Магнит Аптека», рассказали, что им пришлось закрыть 15 магазинов косметики и один гипермаркет. Более 60 точек сети «Вкусвилл» также приостановили свою работу. Временно закрывать супермаркеты, расположенные в ТЦ, пришлось и X5 Retail Group из-за падения количества покупателей.

Салоны сотовой связи в период коронавируса и вызванной им самоизоляции закрыли 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе, сообщили газете в компании «Вымпелком».



О приостановке работы салонов в ТЦ также сообщили представители МТС, «Мегафона» и Tele2.



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