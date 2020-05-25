Российские школьники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля

Российские школьники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 3 июля.

Об этом рассказал журналистам глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, проведение которых нужно, чтобы настроить систему сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса COVID-19, передаёт агентство «Интерфакс».

Также сегодня появилась информация, что учащиеся 11-х классов могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая. Учащиеся 9-х классов смогут пройти итоговое собеседование по русскому языку 5 июня.

Ранее сообщалось, что в России из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили ОГЭ и перенесли ЕГЭ на 29 июня. Отмечалось, что для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, смогут это сделать в августе. Кроме того, предусмотрены дополнительные периоды сдачи ЕГЭ не только этим летом, но и в течение следующего года.

При этом ЕГЭ 2020 будет обязательным только для выпускников, планирующих поступать в этом году в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке.