Трамп намерен передать свою зарплату за год на нужды США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать свою годовую зарплату на нужды США. Глава государства оценил эту сумму в $400-450 тыс.

«Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству», - сообщил Трамп на своей странице в Твиттер. Он напомнил, что «последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с коронавирусном в Америке».

Своим постом Дональд Трамп ответил на публикацию пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, в которой она демонстрирует фотографию чека на $100 тыс., пожертвованные президентом Минздраву США.

Напомним, сегодня США является лидером мирового антирейтинга по количеству заболевших коронавирусом. К настоящему моменту в стране насчитывается более 1,6 млн. человек, заразившихся за время пандемии COVID-19.



Статистику заболевших коронавирусом в США опубликована на этом сайте

На второй строчке рейтинга по числу заболевших оказалась Бразилия, в которой насчитывается 363,2 тысячи инфицированных человек. Эта латиноамериканская страна ненамного опередила Россию (344,4 тысячи). Далее в пятерке остались Великобритания (261 тысяча) и Испания (235,8 тысячи).



Статистика коронавируса в России

В России за последние сутки выявлено 8599 инфицированных коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 344 481 больных коронавирусом. Выздоровели более 113 тысяч человек, 3541 пациент умер. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,7 миллиона тестов на коронавирус.