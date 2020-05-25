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Трамп намерен передать свою зарплату за год на нужды США

Москва, 25.05.2020

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать свою годовую зарплату на нужды США. Глава государства оценил эту сумму в $400-450 тыс.

 «Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству», -  сообщил Трамп  на своей странице в Твиттер. Он напомнил, что «последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с коронавирусном в Америке».

Своим постом Дональд Трамп ответил на публикацию пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, в которой она демонстрирует фотографию чека на $100 тыс., пожертвованные президентом Минздраву США.

Напомним, сегодня США является лидером мирового антирейтинга по количеству заболевших коронавирусом. К настоящему моменту в стране насчитывается более 1,6 млн. человек, заразившихся за время пандемии COVID-19.

Статистику заболевших коронавирусом в США опубликована на этом сайте

На второй строчке рейтинга по числу заболевших оказалась Бразилия, в которой насчитывается 363,2 тысячи инфицированных человек. Эта латиноамериканская страна ненамного опередила Россию (344,4 тысячи). Далее в пятерке остались Великобритания (261 тысяча) и Испания (235,8 тысячи).

Статистика коронавируса в России

В России за последние сутки выявлено 8599 инфицированных коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 344 481 больных коронавирусом. Выздоровели более 113 тысяч человек, 3541 пациент умер. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,7 миллиона тестов на коронавирус.

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