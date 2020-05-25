Учащиеся 11-х классов могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, ведомством установлен дополнительный срок 8 июня.

Кроме того, стало известно, что учащиеся 9-х классов смогут пройти итоговое собеседование по русскому языку 5 июня.

Ранее сообщалось, что в России из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили ОГЭ и перенесли ЕГЭ на 29 июня. Для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, смогут это сделать в августе. Кроме того, предусмотрены дополнительные периоды сдачи ЕГЭ не только этим летом, но и в течение следующего года.

При этом ЕГЭ 2020 будет обязательным только для выпускников, планирующих поступать в этом году в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке.