Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»

Особая статья

В Трудовой кодекс могут внести поправки, предполагающие возмещение расходов сотрудника из-за перехода на удаленную работу.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) инициировала внесение поправок в Трудовой кодекс, в число которых входит положение о возмещении расходов сотрудника из-за перехода на удаленную работу. Законопроект предусматривает закрепление статуса временной удаленной работы в новой статье ТК. Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)

В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо. В среднем месячные затраты одного работника оцениваются в 3 тыс. рублей: на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.

В документе прописаны положения о том, какое время считается рабочим, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам взаимодействует с работодателем. В одном из положений говорится о том, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Оговорено, кто будет иметь преимущественное право перейти на удаленную работу. Это работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, которые ухаживают за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

Невольный эксперимент

Пандемия, помимо прочего, невольно поставила масштабный эксперимент по массовой удалённой работе, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В его ходе, констатирует эксперт, проявились и плюсы, и минусы для работодателей и работников. От первых, в частности, требуется меньше расходов на содержание офисов, софт, бумагу, канцтовары, электричество и пр. Но данные затраты во многом фактически перекладываются на «удалённых» сотрудников.

Поэтому логично, полагает аналитик, что нужно решить вопросы компенсации таких материальных затрат. Но с другой стороны, многие сотрудники получают и немалую статью экономии. А именно: транспорт и само время поездок на работу, офисная одежда, общепит, который, как правило, дороже домашней еды, и пр. В разных компаниях и все эти особенности могут быть различны. Поэтому целесообразно законодательно определять не единую сумму компенсаций, а общие правила их исчисления в конкретных случаях.

Однако становится понятно, что предприятия, «распробовав» сейчас удалённый режим работы, впоследствии будут использовать его шире, прогнозирует Марк Гойхман. И как любое масштабное нововведение, это в самом деле требует общего законодательного описания и формирования правил. Например таких, как режим труда «удалёнщика», время его нахождения «на связи», критерии отчетности о выполнении трудовых заданий.

На наших глазах происходят изменения в трудовом законодательстве, о которых еще 2-3 года назад можно было только мечтать, признает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов. Раньше этого не произошло, несмотря на повсеместное распространение доступа в интернет и связанных с этим профессий. Но эпидемия подтолкнула процесс перехода к удаленной занятости, и профсоюзы подключились к лоббированию этого процесса. Бишенов полагает, что вскоре и политики разных уровней будут участвовать в лоббировании удаленной занятости, если они хотят завоевать голоса избирателей и находиться на передовой линии законотворчества в сфере законов о труде.

Уменье рассчитать число

Очевидно, указывает эксперт, что 3 тыс. рублей в качестве компенсации — это просто начальная цифра, чтобы начать общественную дискуссию: в зависимости от региона, сумма компенсации за перенос домой рабочего места может очень отличаться, например, в некоторых регионах есть нестабильная подача электроэнергии, которая обуславливает необходимость ставить резервный источник питания, также можно столкнуться с низкой доступностью мобильной связи, для чего требуется устанавливать усиливающие прием антенны, что тоже повышает затраты работника на оборудование рабочего места.

Профсоюзы могли бы зайти и с другой, более чувствительной для работодателя стороны, а именно — попробовать посчитать, как много экономит сам работодатель, не предоставляя работнику квадратные метры офиса со всеми его удобствами, парковкой. Так что, считает Алим Бишенов, что в центральных районах крупных городов эта цифра исчисляется десятками и даже сотнями тысяч рублей, и часть этой экономии могла бы быть направлена на повышение зарплаты работника, а не в прибыль организации. Впрочем, такая дискуссия пока слишком революционна, и ее стоит отложить на потом, чтобы законопроект с поправками не был зарублен в самом начале.

С точки зрения законотворческого процесса, подача законопроекта федерацией повышает его шансы быть принятым, в отличие от подачи, скажем, каким-то одним лицом. Но шансы могли бы быть еще выше, если бы законопроект поддержали ряд парламентариев. Теоретически, это в интересах их избирателей, и они должны обратить на это внимание.

Но, к сожалению, указывает, в свою очередь, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, далеко не все инициативы находят отклик у законодателей, поэтому оценивать перспективы «ратификации» предложения ФНПР следует очень осторожно. С точки зрения пользы для трудоспособного населения эта мера крайне полезная, здесь не может быть никаких возражений. Для работодателей же это в первую очередь дополнительная финансовая нагрузка, и если брать возмещение расходов перехода на удаленную работу даже в среднем по 3 тысячи рублей на человека, то получается, что расходы средних компаний могут увеличиться на 100 и более тысяч рублей в месяц. Учитывая резкое падение экономики и как следствие снижение спроса на большинство услуг, возрастающие расходы на сотрудников вынудят руководство компаний в будущем идти по пути жесткого сокращения числа кадров.

В то же время он приводит ряд соображений, согласно которым для работника компенсация может оказаться ниже фактически понесенных расходов. Методику их расчета юрист считает наиболее проблемным аспектом законопроекта.

По поводу нее, вероятно, и развернется дискуссия, если сама концепция будет принята законодателями.