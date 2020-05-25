В Mastercard назвали самые популярные товары у россиян на самоизоляции

Согласно исследованию, проведенному по заказу платежной системы Mastercard, число россиян, которые приобретают товары в интернете, за время самоизоляции выросло на треть.

Среди самых популярных покупок – кухонные принадлежности (30%), средства для окрашивания волос (28%) и книги (25%). Кроме того, онлайн также покупают мебель, бытовую технику и одежду. Также исследование показало, что за время самоизоляции люди стали более щедрыми. Только в апреле 25% участников опроса совершили пожертвование онлайн, из которых 12% впервые приняли участие в благотворительности, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, с самоизоляции наши соотечественники приобрели онлайн новые навыки: 46% участников опроса освоили интернет-банкинг, 42% – научились готовить, 33% – следить за своим здоровьем при помощи онлайн-уроков. Из образовательных онлайн-программ самые популярные: обучение программированию (13%), игра на музыкальных инструментах (8%), а также обучающие материалы о создании стрижек (11%).

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса с 4 по 11 мая 2020 года. Участниками опроса стали 1000 жителей России.

Напомним, решением главы государства Владимира Путина в России с 30 марта до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

22 мая столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в Москве. В частности, 25 мая в городе открылись 88 центров «Мои документы». С этого же дня частично возобновилось оказание услуг каршеринга. При этом для передвижения по городу действительны только московские цифровые пропуска.

Кроме того, с 26 мая обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры Москвы: на вокзалах, платформах и переходах.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в рамках следующего этапа снятия введённых ограничений к работе вернутся предприятия непродовольственной торговли и сферы услуг. Но когда это произойдёт, пока не сообщается.