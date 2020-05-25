В Москве готовятся к следующему этапу снятия ограничений

Как рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, на следующем этапе снятия ограничений в Москве стане открытие непродовольственных магазинов и сферы бытовых услуг.

Чиновник подчеркнул, что данные области особенно важны для экономики страны, поскольку в них трудоустроено большое количество россиян.

Помимо этого непродовольственная торговля является важнейшей цепочкой взаимосвязи между производителем и потребителем. Несмотря на то, что промышленные предприятия уже открыты, их возможности существенно ограничивает закрытие непродовольственный торговли, заявил Ефимов.

«Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств», - рассказал чиновник. Он подчеркнул, что в этой связи мэрия работает «над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли».

Также, по словам представителя мэрии, важно открыть предприятия сферы бытовых услуг, в которой занято наибольшее количество субъектов малого бизнеса. Ефимов сообщил, что Москву сложно «представить без тех сервисов, которые предлагает МСБ».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении работа МФЦ «Мои документы» и каршеринга с 25 мая. С 12 мая к работе вернулись предприятия промышленности и строительства.

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