В РФ могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии.

Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в федеральный закон, согласно которым пенсионеры, достигшие 75 лет получат право на прибавку к пенсии в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, передаёт РИА Новости.

Авторы проекта подчёркивают, что тех, кто достиг возраста 75 лет, ВОЗ относит к людям старческого возраста. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что практически все лица, которые достигли 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, дожившим до этого возраста, предоставляются доплаты к пенсии и другие меры социальной поддержки.

Поэтому, по мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет.

Обновленный закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, в настоящее время согласно закону «О страховых пенсиях», повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости устанавливается гражданам России, которые достигли 80 лет.