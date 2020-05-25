В России вакцина от COVID-19 прошла неофициальное тестирование на людях

Как рассказал «Интерфаксу» директор центра академик РАН Александр Гинцбург, его сотрудники испытали на себе свою векторную вакцину от коронавируса.



Ученый подтвердил, что опыт прошел успешно, получен иммунитет без негативных эффектов для организма. Гинцбург объяснил, что разработчики в условиях пандемии помимо прочего пытаются защититься от возможного заражения.

«Разработчики не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой», - рассказал ученый агентству. Он подтвердил, что все сотрудники теперь защищены. Академик также сообщил, что никаких побочных эффектов обнаружено не было.

«Нет. Все живы, здоровы и радуются», - сообщил Гинцбург, не уточнив при этом, сколько человек ввело себе вакцину. Он только сообщил, что «это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи».

«Интерфакс» сообщает, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. В данном случае в качестве «контейнера» для доставки коронавирусного гена в клетки человека используется аденовирус, который после попадания в кровь запускает синтез белков оболочки нового коронавируса с целью «познакомить» иммунную систему человека с потенциальным врагом.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания семь видов вакцин от коронавируса, четыре из которых уже проходят государственную регистрацию.