В Швеции появилась первая сеть 5G

В столице Швеции, Стокгольме, заработала первая общественная сеть 5G, сообщил 24 мая телеканал SVT Nyheter.

Уточняется, что зона покрытия мобильной связи последнего поколения принадлежит оператору Tele2. Через месяц сетью смогут воспользоваться жители Гётеборге и Мальмё.

Сегодня, 25 мая оператор Telia совместно с компанией Ericsson намерены объявить о своей сети 5G. Фирмы утверждают, что запустили 10 точек связи в Стокгольме еще 24 апреля. Однако большинство швейцарцев пока не смогут воспользоваться услугами связи 5G, поскольку в открытой продаже почти нет смартфонов, которые поддерживали бы этот стандарт.

В странах Евросоюза на сегодня больше распространены сети 3G и 4G, которые появились более 10 лет назад. Создатели утверждают, что сети 5G позволяют работать на мобильных устройствах с невиданной до этого скоростью, а также способны обеспечить услуги, которые ранее были доступны только в стационарных сетях. Сеть способна открыть новую эру в обеспечении бесперебойной работы большого количества мобильных устройств, умных домов, автомобилей и других новшеств.

Российская государственная комиссия пока не готова к выдаче операторам страны разрешения на использование связи 5G. Противников сети по всему миру насчитывается немало из-за опасений, что новый вид связи негативно скажется на здоровье людей.