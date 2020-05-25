В ВОЗ предупредили о риске второго пика заболеваемости коронавирусом

Майкл Райан – директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям – заявил, что мир находится только в середине первой волны коронавируса COVID-19.

Поэтому, по его словам, есть высокий риск получить второй пик заболеваемости вместо второй волны, передаёт РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что сейчас мы не во второй волне, а в середине первой, – пояснил представитель ВОЗ. – Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. Но когда мы говорим о второй волне заболевания, мы имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания»

Как подчеркнул Райан, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна ещё не завершилась, поэтому надо быть готовым к тому, что заболевание может скакнуть в любой момент.

«Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание пока снижается, то оно продолжит снижаться и в дальнейшем. Поэтому, повторю, мы ещё можем получить второй пик в этой волне. Так случалось уже с другими пандемиями, например, в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, а не вторую волну», – резюмировал Райан, пояснив, что вероятность появления второй волны может быть связана и осложнена сезоном гриппа.

Статистика на 25 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 946 человек. Всего на территории РФ выявлено 353 427 пациентов с коронавирусом.

Днём ранее в России было зафиксировано 8 599 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вчерашний прирост стал самым низким с 1 мая.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 560 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (831 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+374).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 633 пациента. Выписаны по выздоровлению за весь период 118 798 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства Владимира Путина в России с 30 марта до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются, а всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем, в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

22 мая столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в Москве. В частности, 25 мая в городе открылись 88 центров «Мои документы». С этого же дня частично возобновилось оказание услуг каршеринга. При этом для передвижения по городу действительны только московские цифровые пропуска.

Кроме того, с 26 мая обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры Москвы: на вокзалах, платформах и переходах.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в рамках следующего этапа снятия введённых ограничений к работе вернутся предприятия непродовольственной торговли и сферы услуг. Но когда это произойдёт, пока не сообщается.