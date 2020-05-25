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ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян проведёт летний отдых дома или на даче

Москва, 25.05.2020

Согласно опросу ВЦИОМ подавляющее большинство россиян планирует провести летний отдых дома (61%) или на даче (31%).

11% респондентов собираются отдохнуть летом в другом городе, 6% – на Черноморском побережье Краснодарского края, ещё 5% – в Крыму. По словам директора ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилла Родина, россияне сегодня боятся пока строить планы на поездки за рубеж.

«Зато внутренний туризм уже демонстрирует некоторый потенциал, который, осенью мы об этом узнаем, будет реализован или нет, – цитирует Родина РИА Новости. – Планы действительно имеют место быть. Актуальные обстоятельства вносят те корректировки, с которыми мы с вами сталкиваемся каждый день».

Он добавил, что основными причинами, влияющими на корректировки летних планов, является нехватка финансовых средств, которые за период пандемии коронавируса и самоизоляции у многих наших соотечественников просто закончились. Также наблюдается рост страхов, связанных с эпидемией.

Согласно опросу ВЦИОМ, 31% респондентов этим летом планируют ежегодный отпуск. При этом 47% признались, что отпуск им не нужен, так они не имеют постоянной занятости.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён методом телефонного интервью 17-18 мая 2020. В нём приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина РФ Михаил Мишустин обратился с призывом к россиянам не ездить пока за границу, так ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии после коронавируса карантинных мер на курортах.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», – заявил премьер-министр.

Он так предупредил, что за несколько дней отдыха за рубежом можно «заплатить слишком большую цену», поэтому провести отпуск в России безопаснее.

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