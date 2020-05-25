Токио возместит иностранным туристам половину расходов на поездку в Японию

Страна восходящего солнца, где самым причудливым образом переплетаются древняя старина и самая крутая современность, всегда манила туристов, как магнитом. Сейчас же они должны валом повалить на Японские острова, если, конечно, Токио пойдет на беспрецедентные меры поддержки турбизнеса.

Поистине царский подарок планирует правительство Синдзо Абэ японскому туристическому сектору, который так же, как коллеги в других странах, принял один из главных ударов пандемии новой коронавирусной инфекции. Власти Страны восходящего солнца готовятся поддержать турбизнес иеной – сейчас в Токио всерьез рассматривается план, по которому японские власти будут возмещать туристам из-за рубежа, рискнувшим приехать в Японию, половину расходов.

На весну в Японии приходится пик туристического сезона. Вернее, приходился в прошлые годы, до прихода коронавируса. Туристы всегда приезжали в Японию весной полюбоваться цветением сакуры в Токио, Киото, на горе Фудзияма. В этом же году картина совершенно иная. Так мало, как сейчас, в Японии не было интуристов почти шестьдесят лет, а если быть точным, то с 1964 года.

Правительство Синдзо Абэ закрыло страну для граждан приблизительно из ста стран, включая китайцев, составляющих основную часть интуристов в Стране восходящего солнца. В довершение ко всему властям пришлось перенести на 2021 год Олимпиаду, которая должна была пройти этим летом в Токио; а также временно закрыть и отменить и другие японские достопримечательности: Токийский Диснейленд и Диснейси, тематический парк Universal Studios Japan; музеи, фестивали и другие массовые мероприятия.

В результате Страну восходящего солнца в апреле посетили всего лишь 2900 туристов. Это в тысячу (!) раз меньше, чем приехало туристов из-за рубежа в апреле 2019 года. Год назад страну, по данным издания Mainichi, посетили 2926685 человек. В этом году посещаемость снизилась на 99,9%!

Только в конце мая на горизонте забрезжили хорошие новости. В минувшую пятницу в столице Японии были зарегистрированы всего три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это самая низкая цифра с момента объявления карантина в апреле.

Сейчас правительство Японии прорабатывает вопрос создания специального фонда с капиталом 1,35 трлн иен (12,5 млрд долларов) для поддержки туристического бизнеса. Если пандемия коронавируса COVID-19 продолжит ослабевать, то, по словам главы Агентства туризма Японии Хироши Табаты, фонд заработает с 1 июля.

Пока нет полной ясности, какие расходы будут покрывать средства фонда. Скорее всего, речь идет о частичной компенсации транспортных расходов и расходов на проживание в Японии.