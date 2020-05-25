В России за минувшие сутки выявлено почти 9 тыс. заболевших COVID-19

По сообщению оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние 24 часа в РФ зафиксировано 8946 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране за весь период эпидемии достигло 353 427. Общее число пациентов, которые успешно перебороли болезнь, составляет за весь период 118 798 человек. В штабе уточняют, что отмечается устойчивое снижение темпа прироста новых диагнозов. Так, 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.

По количеству зафиксированных случаев коронавирусной инфекции Россия опустилась на третье место, пропустив вперед Бразилию с 363,2 тыс. заболевших и среднесуточным приростом 15,8 тыс. за сутки. Антирейтинг по-прежнему возглавляют США, где насчитывается 1,64 млн случаев заражения и наблюдается прирост в 20,6 тыс. случаев.

Наибольшее количество новых заболевших выявлено за последние 24 часа в Москве - 2560. На втором месте традиционно Московская область, где зафиксирован 831 новый случай заболевания. Далее следует Санкт-Петербург (+374), Свердловская область (+279), Нижегородская область (+229).

Число безвозвратных потерь за истекшие сутки составило 92 человека, из которых 41 умер в Москве. После рекордного показателя летальных исходов накануне (153 смерти за сутки) данное количество ниже на треть. В общей сложности от инфекции погибло 3633 пациента. Поправилось за последний день 5499 человек, из них 3746 в Москве.