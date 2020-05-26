Вход/Регистрация Подписка

Берлин бросает Lufthansa спасательный круг

Москва, 26.05.2020
#Авиация
#Экономика
  • Берлин бросает Lufthansa спасательный круг

dpa/picture-alliance

Всего два десятилетия Deutsche Lufthansa AG была частной компанией. Крупнейшим акционером авиалинии, испытывающей сейчас огромные трудности, скоро станет правительство ФРГ, которое согласилось вложить в нее 9 млрд евро.

Берлин покупает 20% акций Lufthansa, которые в случае попытки враждебного поглощения увеличатся до 25% плюс одна акция. Теперь пакет помощи должен утвердить Брюссель. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что против этой операции выступят конкуренты Lufthansa и, в первую очередь, Ryanair Holdings Plc, но едва ли Еврокомиссия осмелится пойти против Берлина.

Руководство Lufthansa уже согласилось принять помощь федерального правительства. Наблюдательный совет авиалинии ради проформы проведет дебаты и выставит предложение на голосование акционеров, но его исход, конечно, предопределен, потому что иного способа остаться на плаву у Lufthansa нет. На прошлой  неделе она официально объявила, что экстренно нуждается в помощи.

Это будет крупнейшее в Германии оказание помощи частной компании во время «вирусного» кризиса. И, кстати, первое, в котором правительство Меркель будет участвовать напрямую, но наверняка не последнее. Берлин создал фонд поддержки бизнеса с капиталом в 100 млрд евро для покупки акций попавших в трудную ситуацию фирм.

Lufthansa сейчас борется за выживание так же, как подавляющее большинство авиалиний из других стран. Она планирует значительно сократить количество рейсов, когда они будут возобновлены, а также закрывает свое дисконтное отделение – авиакомпанию Germanwings.

Немецкое правительство заплатит около 300 млн евро за новые акции Lufthansa по дисконтной цене 2,56 евро за акцию. Напомним, что цена акций главной немецкой и европейской авиалинии году почти вдвое уменьшилась и на момент вчерашнего закрытия биржи во Франкфурте составляла 8,5 евро за акцию.

Берлин также заплатит 5,7 млрд евро по так называемому «молчаливому партнерству», гибридному финансовому инструменту, который позволяет сохранить право голоса акционеров. В 2020-21 гг. правительство гарантирует акционером дивиденды в размере 4%, а к 2027 году эта цифра должна вырасти до 9,5%. Кроме этого, Берлин гарантирует авиакомпании трехлетний кредит в размере 3 млрд евро.

Lufthansa, кстати, уже договорилась о финансовой помощи в Швейцарии для своего швейцарского отделения в виде гарантий на кредит в размере 1,28 млрд швейцарских франков (1,3 млрд долларов) и ведет переговоры о такой же помощи для своих отделений в Австрии и Бельгии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Королевство тонет в дешевой нефти
    Саудовская Аравия, привыкшая жить при высоких ценах на нефть, оказалась совершенно не готова к их обвалу. Стране былого нефтяного благоденствия придется резко урезать расходы и готовиться к взрыву недовольства по этому поводу
  2. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  3. QE по-русски и отрицательные ставки в России
    Нынешний кризис заставил Центральный банк России поменять взгляды и отказаться от крайне осторожной денежно-кредитной политики, сделав акцент на стимулировании экономики
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама