Берлин бросает Lufthansa спасательный круг

Всего два десятилетия Deutsche Lufthansa AG была частной компанией. Крупнейшим акционером авиалинии, испытывающей сейчас огромные трудности, скоро станет правительство ФРГ, которое согласилось вложить в нее 9 млрд евро.

Берлин покупает 20% акций Lufthansa, которые в случае попытки враждебного поглощения увеличатся до 25% плюс одна акция. Теперь пакет помощи должен утвердить Брюссель. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что против этой операции выступят конкуренты Lufthansa и, в первую очередь, Ryanair Holdings Plc, но едва ли Еврокомиссия осмелится пойти против Берлина.

Руководство Lufthansa уже согласилось принять помощь федерального правительства. Наблюдательный совет авиалинии ради проформы проведет дебаты и выставит предложение на голосование акционеров, но его исход, конечно, предопределен, потому что иного способа остаться на плаву у Lufthansa нет. На прошлой неделе она официально объявила, что экстренно нуждается в помощи.

Это будет крупнейшее в Германии оказание помощи частной компании во время «вирусного» кризиса. И, кстати, первое, в котором правительство Меркель будет участвовать напрямую, но наверняка не последнее. Берлин создал фонд поддержки бизнеса с капиталом в 100 млрд евро для покупки акций попавших в трудную ситуацию фирм.

Lufthansa сейчас борется за выживание так же, как подавляющее большинство авиалиний из других стран. Она планирует значительно сократить количество рейсов, когда они будут возобновлены, а также закрывает свое дисконтное отделение – авиакомпанию Germanwings.

Немецкое правительство заплатит около 300 млн евро за новые акции Lufthansa по дисконтной цене 2,56 евро за акцию. Напомним, что цена акций главной немецкой и европейской авиалинии году почти вдвое уменьшилась и на момент вчерашнего закрытия биржи во Франкфурте составляла 8,5 евро за акцию.

Берлин также заплатит 5,7 млрд евро по так называемому «молчаливому партнерству», гибридному финансовому инструменту, который позволяет сохранить право голоса акционеров. В 2020-21 гг. правительство гарантирует акционером дивиденды в размере 4%, а к 2027 году эта цифра должна вырасти до 9,5%. Кроме этого, Берлин гарантирует авиакомпании трехлетний кредит в размере 3 млрд евро.

Lufthansa, кстати, уже договорилась о финансовой помощи в Швейцарии для своего швейцарского отделения в виде гарантий на кредит в размере 1,28 млрд швейцарских франков (1,3 млрд долларов) и ведет переговоры о такой же помощи для своих отделений в Австрии и Бельгии.