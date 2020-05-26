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«Газпром» полностью остановил транзит газа через Польшу

Москва, 26.05.2020

«Газпром» полностью остановил транзит газа через территорию Польшу.

Согласно данным оператора Gascade, который принимает российское «голубое топливо» на территории ФРГ, прокачка газа через польский участок газопровода «Ямал-Европа» полностью прекратилась утром 26 мая, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что прокачка через этот газопровод с 9 млн киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тыс. киловатт-часов в понедельник, а к 08:00 вторника прекратилась полностью. Напомним, по итогам аукционов на мощности польского участка газопровода на период с 24 по 26 мая включительно было забронировано по 4 млн киловатт-часов из доступных 38,3 млн.

Информацию об остановки транзита российского газа через Польшу прокомментировал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, «Газпром» мог приостановить прокачку для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

Он пояснил, что из-за переизбытка предложения на европейском рынке «голубого топлива» экспортные объёмы «Газпрома» в страны Старого Света могут снизиться на 15-20%.

«В этой связи логично, что прокачка через отдельные маршруты падает. Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение контракта с Украиной на условиях «качай или плати» делает маршрут через территории Белоруссии и Польши для «Газпрома» балансирующим. Другими словами – потенциально наиболее волатильным по объёмам», – подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, Маринченко уверен, что долгосрочного прекращения транзита газа через территорию Польши всё-таки не будет. Так как «Газпрому» надо сохранить все свои маршруты, чтобы быть готовым к возможному росту спроса на газ в будущем.

«Поэтому минимальные объёмы российского «голубого» топлива в ближайшей перспективе все равно продолжит прокачиваться», – резюмировал он.

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