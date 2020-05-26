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Испытание российской вакцины от коронавируса на добровольцах начнется в июне

Москва, 26.05.2020

Разрешение на проведение клинических испытаниях вакцины от коронавируса еще никому не выдавалось, рассказал «Известиям» гендиректор государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. При этом он уточнил, что существует лабораторный вариант прототипа, что вовсе не означает получения готовой вакцины.

«Лабораторный вариант прототипа вакцины нами был получен еще в марте текущего года», - рассказал Максютов. Он добавил, что  клинические исследования или испытания вакцины на добровольцах возможны только после разрешения Минздрава.

Руководитель добавил, что отклонение от протокола в подобном вопросе может привести к определенным рискам, в том числе антителозависимого усилению коронавируса, при котором усиливается проникновение вируса в клетки-хозяева инфицируемого организма. При этом Максютов не отрицает, что  клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах могут начаться в конце июня. Оставшийся месяц потребуется на получение разрешения от Минздрава.

Глава «Вектора» рассказал, что перед тем, как начать массово применять вакцину от COVID-19, она должна на первом этапе пройти лабораторные испытания и оказаться в производстве, приобретя лекарственную форму. Только после этого следуют доклинические и клинические испытания, в случае успеха которых препарат регистрируют.

Ранее об успешном применении вакцины от коронавируса на сотрудниках центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил его директор Александр Гинцбург. Он в частности рассказал, что прививки от коронавируса себе сделали сотрудники, которые непосредственно работают над вакциной. Также сам руководитель испытал препарат на себе и сообщил, что у всех привитых уже выработались антитела.

Статистика коронавируса в России и по странам мира опубликована на этом сайте

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