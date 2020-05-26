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ФРС как никогда близка к банкротству

Москва, 26.05.2020
Выполнение обещания приобретать «мусорные облигации» стало для Федрезерва настоящим испытанием
#Антикризисный план
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#Экономика США
#Экономика
  • ФРС как никогда близка к банкротству

Федрезерв своими руками создал себе крайне трудноразрешимую проблему. Глава ФРС США Джером Пауэлл

Zuma\TASS

В марте Федеральная резервная система принялась спасать рынки капитала от полного краха и буквально ошеломила инвесторов заявлением о готовности начать покупки корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Фактически это означало переход к интервенциям на вторичном рынке – эту черту не переходил даже Бен Бернанке.

Спустя всего пару недель американский регулятор пошел еще дальше и заявил, что деньги из-под печатного станка пойдут и на покупку «мусорных» бондов, причем не только так называемых «падших ангелов» – снижение рейтинга которых произошло недавно, но и других не самых надежных заемщиков. Операции будут проводиться путем покупки биржевых фондов (ETF), таких как HYG и JNK – они специализируются как раз на вложениях в облигации с «мусорным рейтингом».

Конечно же, эта новость взбодрила рынки, а котировки упомянутых выше фондов начали расти, то есть инвесторы понесли туда деньги.

Однако примерно месяц никаких действий со стороны ФРС в этом направлении так и не последовало. Многие авторитетные участники рынка, например, гуру долгового рынка Джеффри Гундлах, буквально завалили Федрезерв запросами на тему, когда же начнутся обещанные покупки ETF.

В итоге, американский регулятор понял, что более не может «кормить рынок обещаниями» и 11 мая объявил о начале операций с 12 числа.

В прошлый четверг Федеральная резервная система опубликовала свежие данные по своему балансу, как раз тогда стало известно, что он впервые превысил отметку в 7 триллионов долларов.

Доля корпоративных облигаций была ничтожно мала, тем не менее, включала в себя покупки ETF HYG и JNK.

Стоит отметить, это произошло всего через два дня после того, как глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления перед Банковским комитетом Сената защищал программу скупки облигаций ненадежных эмитентов, заявляя, в том числе, что это поможет обычным людям, так как даст возможность компаниям сохранить рабочие места. Пауэлл также заявлял, что покупки облигаций неинвестицонного уровня призваны ликвидировать разрыв между различными секторами долгового рынка.

Итак, ФРС все же начала покупать «мусорные бонды», и тут началось настоящее испытание. Даже беглый взгляд на структуру активов ETF показывает, что среди них есть очень проблемные активы, в том числе облигации всемирно известной компании по аренде автомобилей Hertz, которая буквально несколько дней назад объявила о банкротстве.

К слову, буквально за день до этого «Эксперт» писал о том, что волна банкротств может накрыть корпоративный сектор, а Hertz уже находится на грани, и выставляет свой автопарк на продажу с огромными скидками, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

Конечно, сумма инвестиций ничтожно мала – HYG владеет бондами Hertz всего на 50 миллионов долларов.

Так или иначе, это означает, что центробанк США на данный момент становится участником процесса банкротства компании, и, скорее всего, в конечном итоге станет владельцем ее доли после процедуры ликвидации.  

Создается прецедент. И никто не знает, что будет, если и другие компании пойдут по этому пути, а Федрезерв будет продолжать скупать облигации подобных предбанкротных предприятий.

Более того, никто не знает, имеет ли регулятор право участвовать в таких процедурах и владеть компаниями после процедуры банкротства. Этого, скорее всего, не знают ни в самой ФРС, ни в Конгрессе.

В погоне за стабилизацией рынка, Федеральная резервная система просто забыла, что компании иногда объявляют дефолт и завершают свое существование, а владельцы долга становятся обладателями части активов.

Напомним, подобный случай уже произошел с ЕЦБ – в декабре 2017 года. Он едва не обернулся скандалом, но тогда Марио Драги и его команда сумели быстро продать облигации неплатежеспособной Steinhoff.

Но перед Пауэллом стоит немного другая проблема. Десятки, а скорее сотни, компаний, облигации которых покупают ETF фонды, могут пойти по пути Hertz, и тогда американский ЦБ уже не будет иметь возможности быстро и незаметно перепродать дефолтные облигации третьей стороны.

В пятницу состоится очередная пресс-конференция Джерома Пауэлла, и ему придется отвечать на не самые приятные вопросы, которых, можно не сомневаться, будет очень и очень много. 

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