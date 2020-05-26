Курс доллара: у рубля появился неожиданный фактор поддержки

В понедельник вечером курс рубля почти не проявлял никакого движения к основным резервным мировым валютам, и это происходило в условиях сниженной активности игроков.



Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 71,64 руб., что на 0,25 коп. выше уровня закрытия торгов пятницы. Курс евро составил 78,06 руб., потеряв 10,25 коп.



Курс доллара онлайн опубликован на этом сайте

Накануне курс рубля слабо менялся к доллару и евро из-за пассивности инвесторов на фоне закрытых бирж в Великобритании, где вчера отмечали Весенний банковский выходной, а также в США, где отмечали День Поминовения.

Ограничивали активность покупателей и новости об ухудшении отношений между Вашингтоном и Пекином. Напомним, ранее США обвинили власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавируса COVID-19.

Кроме того, Китай и США расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство. Из-за разных точек зрения на ситуацию в Гонконге в Вашингтоне уже подготовили законопроект, которым вводятся санкции против чиновников и организаций Китая, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге.

Сенат США уже успел одобрить другой антикитайский документ, лишающий компании Китая возможности размещать свои акции на биржах США.

К тому же министерство торговли США внесло в «черный список» 33 компании из Поднебесной, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

При этом на глобальные рынки позитивно влияет продолжающееся открытие мировых экономик и смягчение ограничений, ранее введённых из-за коронавируса.



Непосредственную же поддержку курсу рубля оказывал вчера рост мировых цен на нефть.

Стоимость нефти на вечерних торгах Лондонской биржи для июльских контрактов на нефть марки Brent увеличилась на 1,76% – до 35,75 за бочку.



А на торгах Нью-Йоркской биржи июльские фьючерсы на нефть сорта WTI выросли в цене на 2,08% – до 33,94 за баррель.

Цены на нефть онлайн опубликованы на этом сайте

Константин Кочергин из банка «Восточный» считает, что основным фактором, который продолжает влиять на курс рубля по прежнему остаётся цена на сырую нефть.

«Но это не единственный драйвер, помогающий рублю держаться в паре с долларом достаточно уверенно. В частности, дополнительную поддержку нашей валюте оказывают предстоящие на этой неделе налоговые платежи. Их объём уже сейчас оценивается в сумму 370 млрд рублей. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, до пятницы доллар останется в коридоре 70,90-71,60 руб., что вовсе даже не плохо», – подчеркнул эксперт.

Ожидает дальнейшего укрепления курса рубля и Богдан Зварич из Промсвязьбанка, как минимум в ближайшей перспективе.

«Восстановление мировых цен на «чёрное золото» и умеренный рост валют развивающихся стран поспособствуют тому, что курс доллара до конца недели будет находиться ниже 71,50 руб.», – полагает он.

Противоположное мнение у аналитиков банка «Санкт-Петербург», которые не видят потенциала для укрепления рубля в ближайшее время

«Надо понимать, что основным фактором для российских активов остаётся интерес со стороны инвесторов к рискованным активам, к которым относится и рубль. Но этот интерес непостоянный. Сегодня они с аппетитом смотрят в сторону риска, а завтра воротят от него нос. Поэтому, несмотря на удачный старт этой недели, в краткосрочной перспективе укрепления курса рубля ждать не приходится. Курс, поддерживаемый стабильными нефтяными котировками и ожиданиями смягчения ДКП со стороны нашего регулятора, вероятно, останется в диапазоне 71,00-73,00 руб. При этом считаем, что потенциал нацвалюты к ослаблению в настоящее время больше, чем к укреплению», – резюмировали они.

В свою очередь валютные стратеги французского банка Societe Generale сформировали в целом позитивный взгляд на перспективы валют развивающихся стран. Речь в том числе идёт и о курсе рубля. Как считают специалисты этой кредитной организации, оптимизм по поводу создания вакцины против коронавируса, а также колоссальное фискальное и монетарное стимулирование по всему миру позволяет сформировать позитивный взгляд на валюты EM.

«На этой неделе инвесторы, наверное, всё-таки начнут сокращать объём коротких позиций в рубле, но пока объём шортов остается высоким, перспектива их сокращения позволяет рассчитывать на то, что это окажет поддержку российской валюте», – уверены аналитики Societe Generale.

При этом, в ближайшее время на динамику рубля начнет действовать еще один фактор, который будет в любом случае поддерживать курс нацвалюты и который никак в отличие от других факторов не рассматривался в прогнозных моделях. Речь идет об обнулении выездного туризма и соответствующего спроса на иностранную валюту. На это обращает внимание Артем Копылов из УК Альфа-Капитал".

"Курс рубля к доллару США на прошлой неделе опускался ниже USD/RUB 71,0 на фоне стабилизации цен на нефть и улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. Но у рубля есть еще два сильных источника поддержки: снижение импорта и обнуление туристических поездок за границу. Второй фактор особенно важен: в прошлом году он вычел из счета текущих операций порядка 25 млрд долл., что очень много: общий профицит по счету текущих операций составил в 2019 году 64,6 млрд долл, - омечает эксперт.

"Поэтому если бюджетное правило продолжит работать в неизменном виде, то сейчас при тех же ценах на нефть рубль должен быть крепче, чем, например, в 2019 году. Соответственно, курс рубля может вернуться на уровни начала этого года и без полного восстановления цен на нефть", - резюмирует Копылов.