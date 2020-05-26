Названы лучшие бюджетные смартфоны

Как рассказал «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, бюджетные смартфоны, которые бы полностью соответствовали запросам пользователей, можно найти в ценовой категории «до 10 тысяч рублей».

И это не обязательно аппараты китайского производства.

Николаев рассказал также, что к категории «бюджетных» относятся аппараты, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей.



Речь идет о смартфонах, которые бы удовлетворяли основные запросы владельцев, можно найти и в ценовой категории «до 10 тысяч рублей».

Среди них Samsung Galaxy A10, средняя стоимость которого в районе 8,5 тысячи рублей. У аппарата хороший аккумулятором, карта памяти, из минусов – одна камера на 13 Мп, которая позволяет делать фотографии неплохого качества.



На втором месте рейтинга лучших бюджетных моделей более дорогой смартфон Realme 5, который можно приобрести за 11 тысяч рублей. Аппарат по параметрам обходит предыдущую модель размерами экрана и мощьностью аккумулятора.

Несмотря на то, что россияне с опаской относятся к китайским моделям, эксперт считает, что бюджетные смартфоны производителей из Китая Xiaomi и Huawei заслуживают внимания. Данные производители довольно быстро обновляют линейку смартфонов, в результате чего можно приобрести «устаревшие» модели по более приятным ценам.

Ранее сообщалось, что многие производители наделяют свои смартфоны совершенно бесполезными в повседневной жизни функциями, за которые приходится переплачивать значительную сумму. Это касается телефонов с несколькими камерами, макромодулем или замедленной съемкой.

Эксперты советую для начала определиться, как часто вам понадобятся эти функции.