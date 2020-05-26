Вход/Регистрация Подписка

Нефть и рынок показывают разнонаправленную динамику

Москва, 26.05.2020

Индексы пошли в разные стороны

Brent и рубль растут, а показатели индексов демонстрируют разнонаправленную динамику. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что, по данным специалистов,  пик коронавируса пройден, в России зафиксировано рекордное число выздоровевших от Covid-19, а парад Победы и марш «Бессмертный полк» пройдут 24 июня и 26 июля соответственно.

Во вторник индекс Мосбиржи упал на -0,14% до 2754,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,95% до 1224,99 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:15 мск стоила – 36,53 долларов за баррель (+1,14%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 70,76 рубля за доллар.

Компания «Сберлогистика» сообщила, что будет доставлять заказы «AliExpress Россия», что подогрело интерес к акциям «Сбербанка» (+1,57%). На создание дальневосточной авиакомпании, согласно подготовленному плану Минэкономразвития, планируется потратить рекордные 30 млрд рублей.Разработкой проекта занимается крупнейшая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая на 51% принадлежит «Аэрофлоту». Котировки авиалидера на этом фоне выросли (+1,17%).

Акции энергетиков внось демонстрировали восходящую динамику: «Россети» (+5,22%), «ТГК-1» (+4,90%), «ОГК-2» (4,17%), «МРСК «Центра и Приволжья» (+3,52%), «Энел Россия» (+1,69%). Прибыль «Ленэнерго» за первый квартал выросла на 0,7%, что вызвало рост обыкновенных акций (+0,96%), но не прибавило баллов «префам» (-1,22%). Котировки «ФСК ЕЭС» (-1,72%) и «Интер РАО» (-0,76%) при этом падали.

Дешевеющее золото и платина давили на акции «Полиметалла» (-3,61%), «Полюса» (-2,90%) и «Норникеля» (-1.23%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Королевство тонет в дешевой нефти
    Саудовская Аравия, привыкшая жить при высоких ценах на нефть, оказалась совершенно не готова к их обвалу. Стране былого нефтяного благоденствия придется резко урезать расходы и готовиться к взрыву недовольства по этому поводу
  2. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  3. Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»
    Федерация профсоюзов инициировала новую статью в Трудовой кодекс и назвала конкретную сумму выплат сотрудникам, переведенным на удаленную работ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама