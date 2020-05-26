Нефть и рынок показывают разнонаправленную динамику

Индексы пошли в разные стороны



Brent и рубль растут, а показатели индексов демонстрируют разнонаправленную динамику. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что, по данным специалистов, пик коронавируса пройден, в России зафиксировано рекордное число выздоровевших от Covid-19, а парад Победы и марш «Бессмертный полк» пройдут 24 июня и 26 июля соответственно.

Во вторник индекс Мосбиржи упал на -0,14% до 2754,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,95% до 1224,99 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:15 мск стоила – 36,53 долларов за баррель (+1,14%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 70,76 рубля за доллар.

Компания «Сберлогистика» сообщила, что будет доставлять заказы «AliExpress Россия», что подогрело интерес к акциям «Сбербанка» (+1,57%). На создание дальневосточной авиакомпании, согласно подготовленному плану Минэкономразвития, планируется потратить рекордные 30 млрд рублей.Разработкой проекта занимается крупнейшая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая на 51% принадлежит «Аэрофлоту». Котировки авиалидера на этом фоне выросли (+1,17%).

Акции энергетиков внось демонстрировали восходящую динамику: «Россети» (+5,22%), «ТГК-1» (+4,90%), «ОГК-2» (4,17%), «МРСК «Центра и Приволжья» (+3,52%), «Энел Россия» (+1,69%). Прибыль «Ленэнерго» за первый квартал выросла на 0,7%, что вызвало рост обыкновенных акций (+0,96%), но не прибавило баллов «префам» (-1,22%). Котировки «ФСК ЕЭС» (-1,72%) и «Интер РАО» (-0,76%) при этом падали.

Дешевеющее золото и платина давили на акции «Полиметалла» (-3,61%), «Полюса» (-2,90%) и «Норникеля» (-1.23%).