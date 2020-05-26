Вход/Регистрация Подписка

Первый после самоизоляции митинг может пройти в Москве 7 июня

Москва, 26.05.2020

7 июня в 13:00 на площади Революции может пройти первый в Москве митинг после самоизоляции. С заявкой на проведение данной акции обратились представители «Левого фронта» в правительство Москвы, сообщает «Интерфакс». Митинг предполагается провести против принятия поправок в Конституцию и за увеличение социальной поддержки гражданам РФ.

«Главное требование - увеличение поддержки населения и отмена голосования по Конституции. До 31 мая действует запрет на массовые мероприятия, но мы призываем в июне этот запрет снять», - рассказал агентству координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он подчеркнул, что в организации считают, что проведение акций на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции не ухудшит эпидемиологическую обстановку в городе. Также у организаторов нет возражения по ограничению количества участников. В настоящее время, к участию в акции заявлены 3 тыс. человек.

«Ситуацию надо как-то размораживать, потому что копится недовольство», - добавил оппозиционер. Он уверен, что рано или поздно накопившееся недовольство граждан действия властей выльется в нелегальные акции, и это может не пойти на пользу власти и обществу. Если правительство Москвы не разрешит провести митинг, то «Левый фронт» будет думать о других форматах проведения акций протеста, ранее движение проводило онлайн-митинги.

Удальцов уточнил, что участники акции намерены потребовать от властей обеспечить всех россиян, которые лишились работы из-за режима самоизоляции, пособием в размере 25 тыс. рублей, что составляет два минимальных размера оплаты труда. Помимо этого необходимо упростить процедуру получения пособия. Также среди предложений – заморозка для потерявших доход граждан оплаты коммунальных платежей и налогов на доходы физических лиц с последующей уплатой в рассрочку. «Левый фронт» предлагает предоставить представителям МСБ, как наиболее пострадавшему от эпидемии сектору, доступ к беспроцентным кредитам для выплаты зарплаты и сохранения рабочих мест и освободить их от уплаты налогов на полгода.

Параллельно организация предлагает предоставить нуждающимся гражданам доступ к общественным работам по озеленению, строительству, сферы услуг, сельскому хозяйству с оплатой не менее двух МРОТ.

Для проведения голосования по поправкам в Конституцию необходимо «созвать Конституционное собрание, после чего принять новую редакцию Конституции на полноценном референдуме» с явкой не менее 50% избирателей и широком общественном наблюдении. Проведение референдума в нынешних условиях опасно для здоровья граждан, уверены в «Левом фронте».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Королевство тонет в дешевой нефти
    Саудовская Аравия, привыкшая жить при высоких ценах на нефть, оказалась совершенно не готова к их обвалу. Стране былого нефтяного благоденствия придется резко урезать расходы и готовиться к взрыву недовольства по этому поводу
  2. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  3. QE по-русски и отрицательные ставки в России
    Нынешний кризис заставил Центральный банк России поменять взгляды и отказаться от крайне осторожной денежно-кредитной политики, сделав акцент на стимулировании экономики
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама