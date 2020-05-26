Первый после самоизоляции митинг может пройти в Москве 7 июня

7 июня в 13:00 на площади Революции может пройти первый в Москве митинг после самоизоляции. С заявкой на проведение данной акции обратились представители «Левого фронта» в правительство Москвы, сообщает «Интерфакс». Митинг предполагается провести против принятия поправок в Конституцию и за увеличение социальной поддержки гражданам РФ.

«Главное требование - увеличение поддержки населения и отмена голосования по Конституции. До 31 мая действует запрет на массовые мероприятия, но мы призываем в июне этот запрет снять», - рассказал агентству координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Он подчеркнул, что в организации считают, что проведение акций на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции не ухудшит эпидемиологическую обстановку в городе. Также у организаторов нет возражения по ограничению количества участников. В настоящее время, к участию в акции заявлены 3 тыс. человек.

«Ситуацию надо как-то размораживать, потому что копится недовольство», - добавил оппозиционер. Он уверен, что рано или поздно накопившееся недовольство граждан действия властей выльется в нелегальные акции, и это может не пойти на пользу власти и обществу. Если правительство Москвы не разрешит провести митинг, то «Левый фронт» будет думать о других форматах проведения акций протеста, ранее движение проводило онлайн-митинги.

Удальцов уточнил, что участники акции намерены потребовать от властей обеспечить всех россиян, которые лишились работы из-за режима самоизоляции, пособием в размере 25 тыс. рублей, что составляет два минимальных размера оплаты труда. Помимо этого необходимо упростить процедуру получения пособия. Также среди предложений – заморозка для потерявших доход граждан оплаты коммунальных платежей и налогов на доходы физических лиц с последующей уплатой в рассрочку. «Левый фронт» предлагает предоставить представителям МСБ, как наиболее пострадавшему от эпидемии сектору, доступ к беспроцентным кредитам для выплаты зарплаты и сохранения рабочих мест и освободить их от уплаты налогов на полгода.

Параллельно организация предлагает предоставить нуждающимся гражданам доступ к общественным работам по озеленению, строительству, сферы услуг, сельскому хозяйству с оплатой не менее двух МРОТ.

Для проведения голосования по поправкам в Конституцию необходимо «созвать Конституционное собрание, после чего принять новую редакцию Конституции на полноценном референдуме» с явкой не менее 50% избирателей и широком общественном наблюдении. Проведение референдума в нынешних условиях опасно для здоровья граждан, уверены в «Левом фронте».