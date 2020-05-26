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Почти треть россиян готовы соблюдать социальную дистанцию на пляже

Москва, 26.05.2020

Соблюдать социальную дистанцию на курортах во время отдыха после пандемии коронавируса готовы 31% россиян, сообщают аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Нельзя не отметить, что каждый пятый россиянин (20%) считает данную меру излишней.

Еще 29% респондентов сообщили, что даже после режима самоизоляции хотели бы провести свой отпуск в безлюдных местах или посещать пляж, когда посетителей очень мало, например рано утром или поздно вечером.

20% опрошенных россиян будут применять дезинфицирующие средства при пользовании шезлонгом, еще 35% участников опроса намерены отказаться от посещения общественных раздевалок.

25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что  в России с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин обратился с призывом к россиянам в этом году не ездить за границу, поскольку ВОЗ пока не предоставила рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах и пляжах после коронавируса .

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», - заявил чиновник в ходе заседания совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер предупреждает, что за несколько дней отдыха за рубежом можно «заплатить слишком большую цену», поскольку коронавирус попал в РФ именно из-за границы, а в России сейчас достигнуты «определенные успехи в борьбе с распространением инфекции».

Статистику по коронавирусу в мире и в России смотрите на этом сайте

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