Прогноз погоды на выходные: синоптики ждут очередной погодный кульбит

Май 2020, который войдёт в историю как один из самых холодных последних месяцев календарной весны за всю историю метеонаблюдений, завершится небольшим потеплением в регионах Центральной России и снижением температурного фона в Сибири. При этом на юге страны климатическая обстановка продолжит оставаться очень нестабильной.

Таким образом, по прогнозу синоптиков, погода сделает очередной кульбит, которых в последнее время из-за глобального изменения климата, становится всё больше.

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в конце мая Москву и Подмосковье накроет облачный фронт с грозовыми осадками. При этом, как пояснили метеорологи, на погоду в столице будет влиять антициклон с влажными воздушными массами, что всё-таки приведёт пусть к незначительному, но потеплению.

Так, ожидается, что в субботу, 30 мая, столбики термометров поднимутся днём до плюс 22-23 – это почти на 15 градусов выше, чем было в прошедшие выходные. Правда, в последний день весны погода совершит очередной разворот – уже в ночь на 31 мая воздух остынет до плюс 9-10, а днём градусники покажут всего плюс 15-17. Кроме того, прогнозируется ливень, который, возможно, будет сопровождаться мощными раскатами грома и вспышками молний.



Погода на выходные в СПб

В Санкт-Петербурге до конца весны, по прогнозу синоптиков, будет комфортная погода. Ожидается переменная облачность, но преимущественно будет ясно. В выходные столбики термометров и вовсе могут подняться почти до летних показателей – плюс 20-22. При этом может усилиться ветер, порывы которого будут достигать 20-21 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные в Сибири

Очередной кульбит сделает погода в Сибири. В частности, в Новосибирской области, где ещё сегодня сохранялась невероятная жара, а столбики термометров поднимались до фантастических плюс 35, уже к ночи станет всего плюс 5.

Резко похолодает на этой неделе и в Красноярском крае. По прогнозу синоптиков, холодный воздушный фронт в середине недели принесёт сюда облачность и прохладу. После чего пойдут дожди, а температура значительно понизится. В предстоящий уикенд в регионе ожидаются осадки и всего 12-14 градусов тепла.

Таким образом, как предполагают метеорологи, период аномального тепла на всей территории Сибири закончился, а летний зной теперь вернётся сюда уже не раньше начала июля.

Погода на выходные в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье, по прогнозу синоптиков, в конце мая под влиянием циклонических вихрей сохранится очень неустойчивая погода. Как обещают метеорологи, в последние дни весны почти над всем регионом небо будет затянуто плотными облаками, сквозь которые солнцу будет не пробиться.

Например, погода в Сочи по-прежнему нестабильная. Вчера, в городе-курорте шёл проливной дождь, а уже в среду столбики термометров поднимутся здесь до плюс 23-24. Однако к выходным Сочи опять накроют осадки, а воздух остынет до плюс 18.

Погода в Анапе также пока не радует. Здесь всю неделю будут идти дожди, а самые сильные как раз ожидаются в последний уикенд календарной весны. При этом температура воздуха в выходные в Анапе будет такая же как в Сочи – плюс 18. Прохладная пока и вода в Чёрном море – всего плюс 16, к выходным она точно не прогреется.

В Новороссийске в субботу, 30 мая, и в воскресенье, 31 мая, усилится ветер до 20-22 метров в секунду, при этом в субботу, вероятнее всего, дожди пройдут с градом.

Напомним, в минувшие выходные в горах Сочи выпал снег, что совсем не характерно для второй половины мая. По данным специалистов, такое последний раз наблюдалось здесь ещё в прошлом веке – в 1950-х годах и в 1981 году.

Погода в Крыму на выходные. Свежий прогноз синоптиков

В Крыму, по прогнозу синоптиков, также пока сохраняется совсем не летняя погода, хотя до его наступления по календарю осталось уже меньше недели. При этом и в последние дни весны почти на всей территории полуострова будет пасмурно и относительно прохладно.

Так, погода в Севастополе ожидается дождливой, с температурным фоном всего плюс 17-18. В субботу, 30 мая, метеорологи обещают дожди. В воскресенье, 31 мая, станет немного теплее, осадки прекратятся, но столбики термометров выше 20 градусов не поднимутся.

Некомфортно в предстоящие выходные будет Ялте и Гурзуфе. Здесь, по прогнозу синоптиков, в светлое время суток всего плюс 16-17, пройдут дожди. Ночью – плюс 12-14, осадки, возможны грозы.

В Евпатории весна тоже завершится пасмурной погодой, осадками и температурным фоном плюс 17-18 днём и 14-15 градусов выше нуля – после полуночи. Аналогичная погода в предстоящие выходные прогнозируется на всей территории Крыма. Однако, как обещают метеорологи, уже в начале июня климатическая обстановка на полуострове начнёт меняться. Так, в первой декаде первого месяца лета, по прогнозу синоптиков, средний температурный фон в Крыму составит около 23 градусов тепла.