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Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса

Москва, 26.05.2020

Статистика коронавируса в России

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в РФ пройден пик распространения коронавируса COVID-19.

По словам президента, об этом ему доложили специалисты-эпидемиологи, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в ходе совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу президент поблагодарил специалистов подразделений ведомства, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также ещё ряду стран помощь в борьбе с эпидемией.

«Сейчас мы от них тоже получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе совещания с главой Минобороны Шойгу объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. Российский лидер поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. 

При этом марш «Бессмертного полка» планируется провести в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок. Как подчеркнул президент РФ 24 июня провести марш не получится, так как невозможно обеспечить выполнение жестких требований безопасности и дистанцирования.

Статистика на 26 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 915 человек. Всего на территории РФ выявлено 362 342 пациента с коронавирусом. Днём ранее в России было зафиксировано 8 946 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 830 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (817 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+363).

Статистику коронавируса в России и по странам мира смотрите на этом сайте

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