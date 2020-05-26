Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия фитнес-клубов и бассейнов в условиях коронавируса.

Отмечается, что спортивные объекты могут функционировать только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Все тренажеры должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров. Такую же дистанцию должны соблюдать между собой занимающиеся, передаёт агентство «Интерфакс».

В бассейнах на каждого посетителя должно полагаться не менее 5 кв. метров площади зеркала воды или 10 кв. метров дорожки бассейна. Также необходимо проводить контроль воды.

При этом чай или кофе – запрещены, только бутилированная вода. Сотрудники будут обязаны перед работой мерить температуру, носить маски и пользоваться антисептическими средствами.

Есть специальные требования к уборка помещений. Она должна регулярно проводиться с применением дезинфицирующих, а каждые два часа обязательно проветривать помещение.

Статистика на 26 мая по коронавирусу в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 915 человек. Всего на территории РФ выявлено 362 342 пациента с коронавирусом.

Днём ранее в России было зафиксировано 8 946 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 830 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (817 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+363).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 3 807 человека. Выписаны по выздоровлению за весь период 131 129. При этом за минувшие сутки из московских больниц выписано рекордное число человек – 8 033.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.