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РЖД начинают возвращать отменённые ранее из-за коронавируса поезда

Москва, 26.05.2020

РЖД начинают возвращать в график отменённые ранее из-за пандемии коронавируса поезда дальнего следования. Пока это коснулось «Сапсанов», передаёт РИА Новости со ссылкой на официальную информацию компании.

При этом число рейсов «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом увеличат с 29 мая почти в 2 раза – до 8 пар в день (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе такой поезд будет ходить из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно.

Напомним, ранее РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом сократило число пар «Сапсанов» между двумя столицами до 4 пар в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли рейс до Нижнего Новгорода.

 

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