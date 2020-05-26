Сбербанк становится продуктовым магазином

Сервис оптовых закупок «на_полке», который существует еще с 2018 года и был разработан Сбербанком совместно с компанией «Эвотор», на фоне пандемии начал работать в Москве для физических лиц.

Это стало ответом на изменившуюся модель потребления: у населения резко вырос спрос на покупку продуктов в онлайне. В то же время, как отмечают создатели сервиса, офлайн-продажи его поставщиков сократились, потому что покупательский трафик в традиционной рознице упал, а некоторые торговые точки закрылись.

Изначально «на_полке» задумывался как онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом. Но выход в «физический» сегмент позволит поставщикам маркетплейса «расширить канал сбыта для них и дать им возможность компенсировать потери», говорится в пресс-релизе «Эвотор».

В каталоге для розничных покупателей открыто более 30 категорий товаров: бакалея, консервы, молочные, мясные, кондитерские изделия, овощи, напитки, детское питание, готовые блюда и полуфабрикаты, бытовая химия и так далее. Сервис для физических лиц работает в тестовом режиме с доставкой по Москве. «Если эксперимент окажется успешным, "на_полке" откроет прием заказов от частных покупателей и в других регионах присутствия», — отмечают в компании. В данный момент b2b-маркетплейс работает в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Средний чек розничных покупателей составляет 5 тыс. рублей. Для сравнения, средний чек b2b-покупателей — 15 тыс. рублей. Доставка осуществляется бесплатно, оплата — наличными, картой или предоплатой на расчетный счет поставщика. Минимальная сумма заказа зависит от поставщика и варьируется от 1,5 до 10 тыс. рублей.

Интернет-монстры отвоевывают рынок

Это уже не первый опыт Сбербанка в области ритейла, напоминает Управляющий партнер Startup Lab Фёдор Яковлев. Еще в 2019 году Сбербанк выкупил долю в проекте Instamart, который позднее был переименован в Сбермаркет. Таким образом Сбербанк диверсифицирует свои активы в области ритейла и закрывает разные ниши.

Ритейл трансформируется с поразительной скоростью, констатирует эксперт. Барьеры входа на рынок изменяются, уже нет необходимости обладать большой инфраструктурой оффлайн магазинов, чтобы добиться успеха, намного важнее удобство сервиса, данные пользователей и логистика, это объясняет приход в индустрию ритейла Яндекс (Лавка), Mail.ru (Самокат), Сбербанк (Instamart) и прочих. Именно такие гиганты за счет больших инвестиций завоевывают себе большую аудиторию, ставя своей целью стать top of mind у своей аудитории.

Существующие ритейлеры вынуждены учитывать эти тренды и активно трансформироваться либо самостоятельно, либо при помощи таких сервисов, как Get Faster, который упрощает процесс выхода в онлайн. Но смотря на все эти трансформации, нельзя забывать, говорит Фёдор Яковлев, что значительная часть продуктового ритейла остается классической и даже текущий всплеск популярности доставок схлынет и трансформация рынка потребует времени. И тот, кто успеет завоевать свою аудиторию отличными продуктами и удобным сервисом станет победителем в этой битве.

Удобный, но не уникальный

Вообще Сбербанк и Эвотор должны были открыть для розницы этот канал продаж столичных потребителей еще раньше, поскольку пик роста спроса на товары и продукты в он-лайне с постепенным внедрением этапов снятия режима самоизоляции начинает идти по нисходящей шкале, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. С другой стороны, отмечает он, нельзя сказать, что маркетплейс для оптовиков мог бы иметь высокие продажи, так как для большего числа аудитории он неизвестен, поскольку ориентирован на малый и средний бизнес. Между тем, скорее всего, руководство «на_полке» пришло к такому решению еще и по причине снижения объемов продаж для торговых точек, так как большая часть покупателей перешла в онлайн, а весомая часть продаж «на_полке» приходилась еще и на ресторанный бизнес, и для компании, разумеется, было важно как-то смягчить нарастающее падение.

Как бы там ни было, Алим Бишенов полагает, что воспользоваться услугами данного сервиса захочет лишь малый процент жителей Московского региона, сервис все же ориентирован на комплексную поставку товаров и продуктов, и здесь будет определенный порог по сумме заказа, при этом не исключено, что стоимость базовой продуктовой корзины будет на порядок выше, чем в магазине формата «у дома», поэтому, скорее всего, высокой популярностью он не обзаведется.

В целом сейчас в Москве и области, а также в других целевых регионах для сервиса «на_полке» работает свыше 10 крупных федеральных и местных онлайн-площадок по заказу и доставке продуктов и товаров для дома, поэтому он лишь пополнит их ряды как еще один удобный вариант и завоевать своего покупателя здесь можно будет, например, более широким ассортиментом, акциями и скидками через все возможные каналы коммуникации с потребителями.

Дело в цене

Проекты маркетплейсов, снижающие транзакционные издержки в цепочках стоимости, при грамотной маркетинговой стратегии и реальной ценности для потребителя имеют право на жизнь, считает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. Но, отмечает он, создавать свои продукты вне банковских услуг у Сбербанка получается не так хорошо, как у других рыночных конкурентов.

Сама модель маркетплейса в данном сегменте может быть эффективной в том случае, если финальная цена с доставкой будет ниже, чем на других сервисах для потребителей. После карантина проникновение онлайн-сервисов в нашу повседневную жизнь сильно увеличится. Привычка делать покупки онлайн останется и станет новой нормой.

Вопрос в том, указывает Никита Рябинин, как будет формироваться цена на товар, как эффективно будет организована доставка и клиентский сервис, в рамках данных критериев Сбербанк до сих пор не является лидером, а скорее работает за счёт своего доминирующего положения на рынке. В проекты экосистемы Сбербанк также вкладывает и инвестирует не так эффективно, как рыночные игроки, не имеющие безграничного финансового ресурса.