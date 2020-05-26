Туризм начнет возрождаться из ничего

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в последние годы российская индустрия туризма развивалась динамично, «встала на рельсы» и смогла конкурировать с иностранным рынком. Однако из-за пандемии коронавируса сектор может потерять 2,5 миллиона занятых, а падение оборота уже составило почти 100%. Если считать со смежными отраслями, работу могут потерять свыше 7 миллионов человек, добавил вице-премьер.

Возврат к нормальной жизни у туриндустрии связан связана с созданием условий, препятствующих распространению коронавируса, подчеркнул Чернышенко, выступая на брифинге о перспективах восстановления туристической отрасли. «Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета», — отметил он, подчеркнув, что с 1 июля первыми откроются санатории с медицинской лицензией, но предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет.

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. «Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого», — подчеркнул вице-премьер, добавив, что въезжающие на территорию России будут обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию за свой счет.

Разработанные правительством антикризисные меры поддержки в основном направлены на стабилизацию финансового состояния субъектов, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в реестр малого и среднего предпринимательства, а также компаний сфер деятельности, включенных в реестр наиболее пострадавших от снижения потребительского спроса в условиях пандемии. И, уверен управляющий партнёр юридической компании Tax Compliance Михаил Бегунов, после снятия всех ограничительных мер компании, в том числе в туристической отрасли, ждет долгий и сложный восстановительный период.

Пережить его, уверен адвокат, помогут как раз меры поддержки бизнеса, но, конечно, потребуются и их собственные усилия. Так, компании будут всеми способами повышать спрос на свои услуги (различные акции, скидки и т.д.), открывать новые направления, переориентировать бизнес.

Государство планирует поэтапный контролируемый запуск внутреннего туризма, процесс начнется с 1 июня. Скорее всего, считает Михаил Бегунов, в ближайшее время акцент будет сделан на внутренний туризм, потому что многие предпочтут отдых в России даже после открытия границ (как минимум в условиях падения реальных доходов населения люди будут выбирать более дешевые варианты).

Лучше, чем вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ситуацию в туротрасли могут знать только представители профессиональных объединений, с кем он должен находиться в тесном контакте, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По словам эксперта, именно им доступен для оценки весь масштаб удара, нанесенного коронавирусом, и «вирулентность» отрасли. Возможно, озвученные вице-премьером 2,5 млн человек, которые столкнулись с риском увольнения или уже были уволены, и выглядит немного завышенной оценкой с учетом вполне возможного снятия карантина в Москве, Московской области и ряде других регионов, что уже привело к оживлению авиасообщения внутри страны, тем не менее ситуация выглядит действительно остро.

Ключевым в этом отношении является запрет на международные перелеты, который, по словам Чернышенко, будет сохраняться как минимум до тех пор, пока во Всемирной организации здравоохранения не выпустят подобные рекомендации. Причина — риски второй волны COVID-19 и отсутствие вакцинации. В прошлом году Россию посетило 32,9 млн иностранцев, а из России только в Турции смогли отдохнуть 6,7 млн россиян. А это наиболее маржинальные направления. При этом высокий сезон выездного туризма приходился на май-сентябрь, который, очевидно, будет потерян. Даже по внутренним направлениям, которые обеспечили, по данным Ростуризма, 67 млн поездок, не стоит ожидать прошлогодних значений. Это, объясняет Михаил Коган, будет вызвано как сохранением карантина (пока доступен отдых в санаториях), так и непростой ситуацией с личными доходами граждан на фоне роста безработицы и психологическими причинами — не все захотят рисковать здоровьем и следовать протоколам с использованием санитайзеров, масок и с дистанцированием.

Банкротства же компаний и увольнения сотрудников неизбежны, уверен аналитик. Важно найти возможности там, где целесообразно смягчить удар. Так неделей ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) направила в правительство свои предложения по поддержке внутреннего туризма, которые могут войти в национальный план по восстановлению экономики. Среди прочего они предполагают налоговые послабления, субсидирование ставок по кредитам, предоставление госгарантий на займы под пополнение оборотных средств, субсидирование транспортной составляющей туров и другие меры.

Комментарии вице-премьера Дмитрия Чернышенко могут указывать, что в кабинете министров с большим вниманием отнеслись к подобным предложениям, и в какой-то мере они будут удовлетворены, заключает Михаил Коган. В правительстве должны помнить о поручении президента Владимира Путина форсировать развитие внутреннего туризма, которое должно идти с учетом мнения делового сообщества.