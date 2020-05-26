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Путин назначил дату проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк»

Москва, 26.05.2020
  • Путин назначил дату проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк»

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал приказ о проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 24 июня текущего года, сообщает ТАСС. Соответствующий приказ о начале подготовки к торжеству отдан и министру обороны Сергею Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду Победы в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей», - заявил Путин в ходе онлайн встречи с министром обороны. Глава государства напомнил, что именно в этот день 75 лет назад, 24 июня 1945 года парадным строем по Красной площади прошли победители, - воины и бойцы Красной армии, которые приняли бои под Москвой и Сталинградом, защитники Брестской крепости и Ленинграда, солдаты, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Путин также потребовал, чтобы мероприятие прошло с соблюдением «самых строгим мер безопасности» и «риски для всех его участников были сведены к минимуму, а лучше исключены».

Марш «Бессмертного полка» по предложению Путина должен состояться 26 июля, если не произойдет ухудшения в эпидемиологической ситуации.

«Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки», - заявил Путин. При этом он выразил надежду, что все задуманное удастся осуществить в означенные сроки.

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