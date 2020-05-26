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В Москве собрана крупнейшая база КТ-снимков в мире

Москва, 26.05.2020

Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц, и за это время столичные врачи собрали крупнейшую в мире базу компьютерных томограмм легких пациентов, у которых имеются признаки коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких», - рассказала чиновница.

Она добавила, что на помощь врачам приходит искусственный интеллект, для эффективного обучения которого используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Крупнейшая база КТ в мире насчитывает более тысячи снимков, добавила Ракова.

По слова Анастасии Раковой снимки для базы отбирались из «порядка 80 тыс. томограмм, сделанных в московских амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на COVID-19». Ракова сообщила, что база находится в свободном доступе и может быть применена для разработки сервисов на основе технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в РФ зафиксировано 8946 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране за весь период эпидемии достигло 353 427.

Общее число пациентов, которые успешно перебороли болезнь, составляет за весь период 118 798 человек. В штабе уточняют, что отмечается устойчивое снижение темпа прироста новых диагнозов. Так, 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.

Статистика коронавируса по странам мира опубликована на этом сайте

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