В Москве за сутки вылечилось от COVID-19 рекордное число человек

Из московских больниц за последние 24 часа выписано рекордное число человек, вылечившихся от коронавируса, передает оперштаб, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Выписано за сутки 8 033 пациента вылечившихся от COVID-19»,- уточнила чиновница. В общей сложности в Москве выздоровело от коронавируса 61 619 человек. Ракова выразила надежду на то, что эта позитивная динамика продолжится.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, за последние 24 часа в России выявлены 8 915 новых случаев заражения данной инфекцией в 83 регионах РФ.

Согласно статистике коронавируса за все время эпидемии зарегистрировано 362 342 случая COVID-19 в стране.Темп прироста диагнозов составил 2,5%. Данный показатель продолжает стабильно снижаться: начиная с середины мая, суточный прирост новых больных только четыре раза превысил отметку в 9 тысяч.

Выписаны из российских больниц за сутки 12 331 человек успешно переборовших болезнь, за все время в России вылечилось от коронавируса 131 129 человек или каждый третий заболевший. В общей сложности продолжают болеть COVID-19 227 406 россиян. Число безвозвратных потерь составило за сутки 174 человека, всего летальных исходов уже 3 807.

Напомним, в конце декабря прошлого года Китай заявил в ВОЗ, что в мегаполисе Ухань зафиксирована вспышка неизвестной ранее инфекции, возбудителем, которой оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. В организации признали эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.



Статистика коронавируса в России и по странам мира опубликована на этом сайте