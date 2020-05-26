В РФ повысят накопительные пенсии

Пенсионная реформа, последние новости



В России повысят накопительные пенсии.

По данным пресс-службы ПФР, с 1 августа 2020 года они вырастут на 9,13%. Как пояснили в фонде, такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию практически в 3 раза, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что перерасчёт коснётся 80 тыс. человек, на него уйдёт 1,87 млрд. руб. При этом никаких заявлений для этого писать не надо. Кроме того, повышение на 7,99% с августа получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, деньги которым выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой.

Напомним, в настоящее время средний размер накопительной пенсии в России составляет 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1 705 руб. Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, либо раньше при досрочном выходе на пенсию.

Ранее сообщалось, что в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии. Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в федеральный закон, согласно которым пенсионеры, достигшие 75 лет, получат право на прибавку к пенсии в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Авторы проекта подчёркивают, что тех, кто достиг возраста 75 лет, ВОЗ относит к людям старческого возраста. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что практически все лица, которые достигли 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, дожившим до этого возраста, предоставляются доплаты к пенсии и другие меры социальной поддержки. Поэтому, по мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет.