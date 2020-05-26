В РФ возросла смертность трудоспособного населения от алкоголизма

Статистика смертности в России

В Минздраве фиксируют увеличение смертности трудоспособного населения за первые три месяца 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что причиной смерти все больше становится алкогольная зависимость трудоспособного населения, передает «Интерфакс», ссылаясь на заявления главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

«За три месяца — январь–март — в России в 2019 году умерли в работоспособном возрасте 36 584 человека, а в 2020 году — 37 346», —рассказал медик.

По статистике, в Москве смертность выросла с чуть более 10 тысяч человек в 2019-м до 11 846 человек.

Евгейний Брюн подчеркнул, что в условиях карантина, «наркологические проблемы выходят на одно из первых мест», а не только «вирусная нагрузка».

Нарколог назвал роль смертности трудоспособного населения от алкоголя в 2020 году «значительной». Люди гибнут от воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую системы, психических расстройств, снижения иммунитета, заболеваний ЖКТ, нервной системы и других патологий, которые усугубляются чрезмерным употребление спиртосодержащих веществ.

Брюн уверен, что для выявления зависимых от алкоголя людей, после завершения самоизоляции в трудовые коллективы необходимо будет допустить профессиональных наркологов.