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В России появилась новая категория онлайн-покупателей

Москва, 26.05.2020

За период самоизоляции в России появилась новая категория онлайн-покупателей – это люди старше 55 лет, рассказала глава онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она уверена, что данная категория покупателей останется в числе пользователей интернет-магазинов и после завершения карантина.

Топ-менеджер ожидает при этом спада спроса в онлайн торговле после выхода из режима самоизоляции. По ее мнению, ожидается переход от более дорогой продукции к разумному потреблению, также будет меньше «спонтанных покупок».

«Какое-то время будет все просто более осторожно: будет меньше спонтанных что ли покупок, более взвешенный будет подход», - рассказала Бакальчук. При этом она с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что в случае нормализации ситуации «все вернется» в привычное русло. Глава Wildberries рассказала, что компания начала готовится к пандемии еще в феврале, отдавая себе отчет в том, что рано или поздно коронавирус придет и в Россию. Она также уточнила, что компания тестировала работу дистанционного офиса в течении полутора лет, однако, первые «2-3 недели карантина были самыми тяжелыми».

«Наложилось и то, что люди стали более нервными, и проблемы у нас были, потому что мы все поменяли», - сообщила Бакальчук.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал в интервью РИА «Новости», что на следующем этапе снятия ограничений в Москве последует открытие непродовольственных магазинов и сферы бытовых услуг. Чиновник подчеркнул, что данные области особенно важны для экономики страны, поскольку в них трудоустроено большое количество россиян.

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