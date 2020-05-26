Врач-невролог назвал обезболивающие продукты

Пётр Соков, врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова, назвал продукты, которые могут помочь человеку бороться с болью.

По его мнению, в целом помогает любая еда, которая приносит удовольствие.



Дело в том, что эндорфины и хорошее настроение помогут отвлечься от боли и снизить её. Поэтому некоторым людям свойственно «заедать» состояние, когда у них что-то болит. Но есть среди продуктов и реальные болеутоляющие, пишет «АиФ».

Лидером среди съедобных обезболивающих является перец чили. В нём содержится вещество капсаицин, входящий в состав обезболивающих перцовых пластырей.

При этом Соков пояснил, что рецепторы, которые посылают сигналы боли в мозг, переключаются на чувство жжения во рту, если съесть приправленное этим перцем блюдо.

«Также поможет снять боль кофе. Но с этим напитком надо быть очень осторожными. Если голова болит от пониженного артериального давления, то кофе поможет. Если от повышенного – ситуация станет только хуже», – подчеркнул врач.

Замыкает тройку лидеров коньяк, который также помогает притупить боль.

«Есть один существенный минус. Коньяк расслабляет сосуды лишь на время, голова действительно начинает болеть меньше. Однако действует этот эффект недолго. Сосуды через какое-то время снова сужаются и боль возвращается», – резюмировал врач невролог.