Количество заболевших коронавирусом в России за сутки третий день держится на одном уровне

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние 24 часа в России выявлены 8 915 новых случаев заражения данной инфекцией в 83 регионах РФ.

Статистика коронавируса в России

В общей сложности за все время эпидемии зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в стране.Темп прироста диагнозов составил 2,5%. Данный показатель продолжает стабильно снижаться: начиная с середины мая, суточный прирост новых больных только четыре раза превысил отметку в 9 тысяч.

Выписаны из российских больниц за сутки 12 331 человек успешно переборовших болезнь, за все время в России вылечилось от коронавируса 131 129 человек или каждый третий заболевший. В общей сложности продолжают болеть COVID-19 227 406 россиян. Число безвозвратных потерь составило за сутки 174 человека, всего летальных исходов уже 3 807.



Коронавирус в Москве, данные статистики на 26 мая

На первом месте по количеству новых диагнозов за сутки находится Москва (+2830) заболевших. В общей сложности в столице за все время выявлено 169 303 инфицированных коронавирусом. Далее следует Московская область (+817) и 35 163 нарастающим итогом инфицированных. На третьем месте Санкт-Петербург (+363) и 14 076 заболевших в общей сложности. В пятерке антирейтинга Нижегородская область (+228) и Республика Дагестан (+89).

Статистика, коронавирус в Москве: последние данные на сегодня

В мировом антирейтинге Россия по-прежнему находится на третьем месте. Впереди Бразилия (374,9 тыс., +11,6 тыс.), на первом месте США с 1,662 млн заболевших и приростом за сутки +19,0 тыс..

Последние данные статистики заражений коронавирусом по странам мира опубликованы на этом сайте