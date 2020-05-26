Вход/Регистрация Подписка

Количество заболевших коронавирусом в России за сутки третий день держится на одном уровне

Москва, 26.05.2020

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние 24 часа в России выявлены 8 915 новых случаев заражения данной инфекцией в 83 регионах РФ.

Статистика коронавируса в России

В общей сложности за все время эпидемии зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в стране.Темп прироста диагнозов составил 2,5%. Данный показатель продолжает стабильно снижаться: начиная с середины мая, суточный прирост новых больных только четыре раза превысил отметку в 9 тысяч.

Выписаны из российских больниц за сутки 12 331 человек успешно переборовших болезнь, за все время в России вылечилось от коронавируса 131 129 человек или каждый третий заболевший. В общей сложности продолжают болеть COVID-19  227 406 россиян. Число безвозвратных потерь составило за сутки 174 человека, всего летальных исходов уже 3 807.

Коронавирус в Москве, данные статистики на 26 мая

На первом месте по количеству новых диагнозов за сутки находится Москва (+2830) заболевших. В общей сложности в столице за все время выявлено 169 303 инфицированных коронавирусом. Далее следует Московская область (+817) и 35 163 нарастающим итогом инфицированных. На третьем месте Санкт-Петербург (+363) и 14 076 заболевших в общей сложности.  В пятерке антирейтинга Нижегородская область (+228) и Республика Дагестан (+89).

Статистика, коронавирус в Москве: последние данные на сегодня

В мировом антирейтинге Россия по-прежнему находится на третьем месте. Впереди Бразилия (374,9 тыс., +11,6 тыс.), на первом месте США с 1,662 млн заболевших и приростом за сутки +19,0 тыс..

Последние данные статистики заражений коронавирусом по странам мира опубликованы на этом сайте

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Королевство тонет в дешевой нефти
    Саудовская Аравия, привыкшая жить при высоких ценах на нефть, оказалась совершенно не готова к их обвалу. Стране былого нефтяного благоденствия придется резко урезать расходы и готовиться к взрыву недовольства по этому поводу
  2. На мировую экономику движется волна банкротств
    Мировой экономический кризис, прогнозы экспертов
  3. QE по-русски и отрицательные ставки в России
    Нынешний кризис заставил Центральный банк России поменять взгляды и отказаться от крайне осторожной денежно-кредитной политики, сделав акцент на стимулировании экономики
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама