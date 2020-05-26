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«Зеленое» лидерство РЖД

Москва, 26.05.2020
Федеральный перевозчик увеличивает инвестиции в охрану окружающей среды
#Экономика
  • «Зеленое» лидерство РЖД

Наталья Гарнелис/ТАСС

Российские железные дороги инвестируют в «зеленые» проекты более 4 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, размещенном в понедельник. В тот же день генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров доложил Владимиру Путину о состоянии дел на железнодорожной сети. На встрече с президентом России также особое внимание было уделено инвестиционным программам холдинга.

В частности, Белозеров рассказал, что индекс РЖД, характеризующий уровень безопасности компании, превышает среднемировой на 22%. «Мы стали победителями конкурсов лидеров природоохранной деятельности, - подчеркнул глава РЖД. - При этом я говорю об экологии не только как о факте, но это и дает нам дополнительные финансовые возможности». По словам Олега Белозерова, задел был сделан еще в 2019 году.

Основной упор в инвестиционной деятельность холдинга в сфере охраны окружающей среды сделан на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Выполнение мероприятий, запланированных в текущем году, должно способствовать сокращению на 13 тыс. т выбросов в атмосферу вредных веществ и на 714,7 тыс. т углекислого газа, в том числе за счет существенной экономии электрической и тепловой энергии, снижения потребления дизельного топлива и угля. Кроме того, будут уменьшены на 426 тыс. куб. м сбросы сточных вод.

В области работы с отходами РЖД собираются отправить на переработку свыше 570 тыс. т сырья, в том числе бумаги, стекла и пластика, собранного путем раздельного накопления. Почти 130 тыс. т составят обработанные деревянные шпалы. Успешный опыт по раздельному сбору подтолкнул компанию к оборудованию дополнительной 401 площадки по всей стране, для которых будут закуплены около 1,7 тыс. контейнеров, 4,5 млн биоразлагаемых пакетов и т.д.

С шумом РЖД тоже борются: так, в этом году компания планирует установить вдоль железнодорожного полотна свыше 98 км шумозащитных экранов, а также уложить свыше 3 тыс. км бесстыкового пути, отшлифовать почти 23 тыс. км рельсов и тысячу стрелочных переводов. Вкладом в сохранение окружающей среды станет и посадка порядка 352 тыс. деревьев и кустарников в полосе отвода железнодорожного транспорта и на территориях муниципалитетов.

«Мы являемся лидерами в безопасности, энергоэффективности и экологичности, причем это подтверждение международных организаций», - отметил Олег Белозеров на встрече с президентом РФ. Он напомнил, что в марте 2020 года РЖД разместили «зеленые облигации», назвав бонды уникальным механизмом, которым перевозчик имеет возможность пользоваться именно благодаря своей политике в сфере охраны окружающей среды. Глава холдинга обратил внимание на размер ставки - 0,84 - при размещении облигаций на 250 млн швейцарских франков сроком на шесть лет.

Напомним, РЖД стала первой российской компанией – эмитентом в «зеленые облигации» во франках и кроме того получившей самую низкую ставку купона. «Компании удалось удачно разместить бонды, несмотря на сложную ситуацию на рынке», – отмечал в марте Ян Тавровский, глава JP Morgan в России, одного из организаторов размещения. Тогда же стало известно, что РЖД вырученные от «зеленых» вложений средства направит на приобретение электровозов и электричек, в том числе скоростных поездов типа «Ласточки».

Это не первое размещение «зеленых» евробондов РЖД. В 2019 году перевозчик уже воспользовался возможностью привлечь 500 млн евро за восемь лет по ставке 2,2%, став первой компанией-эмитентом из России и СНГ, предложившей рынку такой инструмент. Тогда же предложение РЖД показало рекордное для транзакций российских эмитентов количество заказов от инвесторов – свыше 130. Почти половину из них купили европейцы, фактически подтвердив таким образом лидирующие позиции РЖД в области экологии.

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