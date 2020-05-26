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JP Morgan объяснил всплеск интереса инвесторов к золоту

Москва, 26.05.2020
#Инвестиции
#Драгметаллы
#Экономика
  • JP Morgan объяснил всплеск интереса инвесторов к золоту

DPA/TASS

Несколько последних месяцев выдались очень сложными для валютных трейдеров, потому что глобальный экономический кризис ограничил движение главных резервных валют - доллар, евро, иену, швейцарский франк и британский фунт - жесткими рамками ставок от 0 до минус 0,5%. Такой незначительный коридор не располагает к большой динамике ключевых валют. Это, кстати, одна из причин, почему ряд валютных индексов, например, DXY на время кризиса фактически замерли.

Однако, по мнению аналитика JPMorgan (JPM) Джона Норманда, ошибочно считать этот узкий коридор главных резервных валют благоприятным фактором для инвесторов.

Это обстоятельство, полагает авторитетный аналитик, может объяснить, почему еще один важный резервный актив - золото в последние недели приблизилось к рекордному курсу по отношению к евро, иене, фунту, франку и доллару. Сейчас, к примеру, до рекорда по отношению к доллару рукой подать – 9% - несмотря на то, что американская валюта укрепляется.

Что касается доллара, кстати, то JPM не считает столь сильное падение главной валюты планеты по отношению к золоту признаком его кризиса. Несмотря на то, что многие экономисты прогнозируют кризис доллара с завидной регулярностью каждые несколько лет, ссылаясь на очень мягкую политику главного банка США - Федеральной Резервной Системы (ФРС) и рост двойного дефицита, дефицита фискального и дефицита по счету текущих операций.

Джон Норманд видит в резком росте стоимости золота потерю доверия к деньгам центральных банков в целом. Он полагает, что эта тенденция продлится до того момента, пока не восстановится рост экономики и пока центробанки не вернутся к более эффективной фискальной политике. Норманд только не отвечает на большой вопрос: когда это произойдет и произойдет ли вообще?

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