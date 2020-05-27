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1 июня театры РФ могут начать подготовку к открытию

Москва, 27.05.2020
  • 1 июня театры РФ могут начать подготовку к открытию

Из открытых источников

1 июня могут начать подготовку к работе российские театры, сообщили в Минкультуры РФ.

Это произойдет в том случае, если  ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «федеральные театры провели масштабную работу, и им удалось сохранить свои уникальные коллективы».

«Если 1 июня ограничения продлять не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров», - подтвердили в Информационном центр по борьбе с коронавирусом, ссылаясь на представителей Минкультуры РФ. В ведомстве уточнили, что на первом этапе на работу в театры выйдет ограниченная часть коллектива для репетиций, с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей.

Решение о правилах посещения театра зрителями будет принята в конце лета, сообщили ранее в Минкульте. В частности будет разработана схема совместно с Роспотребнадзором о рассадке зрителей и требованиях санитарной безопасности.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что столица готова к снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Речь идет о первом и втором этапах, заявила чиновница. Андреева уточнила, что решение о снятии ограничений принимается на основе трех показателей, согласно которым Москва  готова к первому этапу –  выходу из самоизоляции.В принципе Москва готова и ко второму этапу, добавила Андреева.

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