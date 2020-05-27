Авиакомпаниям предрекли долговой кризис и тяжелое будущее

Мировая индустрия авиаперевозок трещит под натиском долгов. Если верить данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), то примерно 67 млрд долларов из этой суммы составят всевозможные государственные займы, отложенные выплаты по налогам и кредитные гарантии. И еще порядка 52 млрд долларов придется на коммерческие кредиты, облигационные займы и долги лизинговым компаниям.

Уже сейчас ясно, что без серьезной финансовой поддержки подавляющее большинство авиакомпаний со дня на день могут попросту прекратить свою деятельность. Еще полтора месяца назад глава IATA Александр де Жуньяк призвал правительства всех стран оказать максимальную помощь национальным авиакомпаниям. И это возымело определенный эффект. Подавляющее большинство крупных и средних авиаперевозчиков так или иначе получили или получат в ближайшее время финансовую помощь либо от своих государств, либо от частных финансовых институтов. Так, Минфин США на первом этапе предоставил 56 авиакомпаниям своей страны 25 млрд долларов, а общая сумма помощи может превысить 60 млрд долларов. Правительство Франции выделило Air France-KLM 7 млрд евро, правительство ФРГ предложило Lufthansa пакет финансовой помощи в размере 9 млрд евро, частные компании Сингапура предоставят Singapore Airlines до 19 млрд долларов, правительство Таиланда выделит Thai Airways 1,8 млрд долларов (компания принадлежит Минфину Таиланда). И даже South African Airways, которая близка к банкротству, получит от правительства ЮАР порядка 400 млн долларов.

Всего же по оценкам IATA мировые авиакомпании получат порядка 123 миллиардов долларов от властей своих стран. Правда почти половину из этой суммы им выделят на возвратной основе, что, по мнению экспертов Ассоциации, создает определенную угрозу финансовой стабильности авиакомпаниям в будущем. «Государственная помощь поможет индустрии остаться на плаву», –говорит Александр де Жуньяк, – «но наша задача заключается в том, что не дать авиакомпаниям утонуть под бременем долгов, которые эта помощь создает».

Впрочем, как это сделать, глава IATA толком объяснить не смог, указав лишь, что в результате господдержки авиакомпании смогут увеличить свой капитал не более чем на 10%.

«Многие авиакомпании по-прежнему отчаянно нуждаются в финансовом спасательном круге. И тем правительствам, которые еще не приняли никаких мер, имеет смысл рассмотреть возможность представить авиаперевозчикам гранты и субсидии, что сделает их финансовое положение более устойчивым» – говорит Александр де Жуньяк. В противном случае, по мнению главы IATA просто не смогут погасить возросшие долги и по-видимому вынуждены будут объявить о своем банкротстве, в то время как их конкуренты начнут стремительно развивать свой бизнес.

«Нас ждет очень трудное будущее. Сдерживание OVID-19 и выживание после финансового шока – это только первое препятствие», -- говорит глава IATA. По его мнению, себестоимость авиаперевозок после пандемии неизбежно увеличится, так как количество путешественников значительно сократится. При этом авиакомпании должны будут гасить возросшие долги. А раз так, то они вновь вынуждены будут обратиться за помощью.

Заметим, что нашим авиаперевозчикам тотальный долговой кризис, судя по всему, не грозит. Государственная программа финансовой помощи отечественным авиакомпаниям уступает аналогичным проектам в других крупных странах. На нынешнем этапе она составляет порядка 23,4 млрд рублей (335 млн долларов). Еще порядка 1,5 млрд рублей выделено Росавиации из резервного фонда. Кроме того, порядка 18 млрд рублей наши авиакомпании должны получить в виде компенсации за резкое подорожание топлива в 2018 году. Наконец, 10,1 млрд рублей выделено в качестве помощи российским аэропортам. При этом меры поддержки авиационной индустрии, предложенные правительством страны, значительно более разнообразны. А эффект от них, как ожидается, позволит обеспечить устойчивое развитие авиакомпаниям на длительную перспективу. Так, Минтранс уже предложил с 1 апреля обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки до 2030 года, что позволит российским авиакомпаниям сэкономить до 36 млрд рублей в год. Кроме того, выдвигаются инициативы резко – почти вдвое – снизить страховые взносы для фонда оплаты труда экипажей воздушных судов. Но это еще не все. Минтранс предложил увеличить и налоговый вычет для авиакомпаний из акциза на топливо (установить коэффициент 3,5 вместо 2,08), что позволит сделать авиационные билеты еще доступнее для пассажиров. Так что большинству российских авиакомпаний банкротство не угрожает.