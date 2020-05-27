Эксперты усмотрели в мае оживление розничной торговли в России

В первой половине мая в России отмечено оживление в сегменте продаж одежды и обуви. Замедлилось падение и в сегменте ресторанов и фастфуда, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Сбербанка и «Платформы ОФД».

В мае россияне стали совершать больше покупок в магазине «у дома». При этом замедление среднего чека произошло в мае по сравнению с апрелем. Для получения информации аналитики использовали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, которые поступали в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов. Ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков, которые сравнили с данными за первую половину апреля.

В совместном пресс-релизе компаний сообщается, что «сфера розничной торговли и общепита продолжает адаптироваться к новым условиям» после значительного снижения в апреле. Первая половина мая показывает небольшое оживление бизнеса, несмотря на эффект «отложенного спроса» после ослабления режима ограничений, говорится в документе.

Сбербанк и «Платформа ОФД» уточняют, что наибольшим спросом в апреле-мае пользовались хозяйственные и спортивные товары, а также электроника. Отмечен рост спорттоваров и товаров для ЗОЖ за прошлый месяц на 133% в апреле и на 116% в мае. Средний чек повысился на 74% (до 4 929 рублей) и на 36% (до 4,09 тыс. рублей) соответственно.

Также вырос объем продаж в продуктовых супермаркетах вырос на 7%. Средний чек продаж составил 531 рубль, что на 40% больше показателя в прошлом месяце. Средний чек продаж в небольших магазинах продуктов «у дома» вырос в апреле на 4%, в мае на 6%. Рост среднего чека составил соответственно 24% и 19% (его размер - 371 рубль и 364 рубля).

Стабильное снижение показали в апреле продажи одежды и обуви - на 12%, в мае рост продаж данных товаров составил 6%. Компании уточняют, что благодаря обслуживанию «на вынос» не так критична по всей стране оказалась ситуации в сегменте ресторанов и фастфуда. В ресторанах объем продаж упал в апреле на 53% и в мае на 51%, средний чек снизился на 16% (до 724 рубля) и на 18% (до 692 рублей) соответственно.