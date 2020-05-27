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Газовые амбиции Украины

Москва, 27.05.2020
Украина планирует стать хабом для транспортировки американского газа в Европу
#Газовые войны
#США и Украина
#Политика
  • Газовые амбиции Украины

Фото из открытых источников

Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports по вопросу поставок сжиженного газа.

«Мы уже подписали письмо о намерениях с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», – заявил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Речь идет о поставках на Украину 6-8 млрд. кубометров сжиженного газа в год, который будет закачан в подземные газовые хранилища, а затем, по существующим газопроводам, будет экспортироваться в Европу. На реализацию проекта украинские власти отводят два-три года.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», – заверяет Чижик.

Анонсированное соглашение вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Во-первых, на Украине отсутствуют терминалы по приему сжиженного газа. Во-вторых, непонятно, зачем тащить американский газ через все Средиземное и Черное море на Украину, чтобы затем прокачивать его в обратном направлении. И самое главное, непонятна экономика проекта: кто заплатит за строительство СПГ-терминала на Украине, аренду ее подземных хранилищ и транспортировку газа в Европу. Сжиженный газ и без этих странных схем проигрывает в цене трубопроводному, а после «украинского крюка» может стать совсем «золотым».

Однако если отнестись к меморандуму как к очередному пустому заявлению украинских властей, все становится на свои места. В августе прошлого года США, Польша и Украина подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, который секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал «историческим». Тогда меморандум предусматривал возможность поставок американского газа на Украину из Польши, а не наоборот, как сегодня. В том же месяце украинская компания «Укртрансгаз», занимающаяся хранением и транспортировкой природного газа, сообщила о согласовании с «Молдовагазом» «необходимых технических решений» для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов с целью диверсификации маршрутов поставок газа в Украину.  «Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год», – заверял тогда «Укртрансгаз».

 Для покупки сжиженного газа не обязательно подписывать меморандумы, достаточно молча построить терминал по его приему и оплатить поставку газа. Громкие заявления о намерениях преследуют лишь одну цель ­– заставить Россию пойти на новые уступки в вопросе транспортировки или прямых поставок газа на Украину.  

Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года. Но Украина продолжает потреблять транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге. Газ отбирается из экспортной трубы, а затем оформляется как реэкспорт из Европы. В настоящее время Украина потребляет около 30 млрд кубов газа в год, из которых 20 млрд – это собственная добыча. 1 января 2020 года истекал 10-летний договор на транзит российского газа в Европу и Киев, в ожидании возможного прекращения транзита, закачал в свои подземные газовые хранилища около 20 млрд. кубометров газа при средней стоимости около 200 долларов за тысячу кубов. Из-за теплой зимы и паления промышленного производства запасы украинского газа в мае 2020 года сократились всего лишь на 2,5 млрд кубометров и составили 17,5 млрд. кубометров.В тоже самое время стоимость газа на крупнейшем в Европе голландском хабе TTF падала до 27 долларов за тысячу кубометров. При таких условиях Киев рассчитывает получить цену значительно ниже 100 долларов за тысячу кубометров при возможном возобновлении прямых поставок из России.

Кроме того, существует «проблема 2025 года» – когда истечет новый контракт на транзит российского газа в Европу. К тому времени многострадальный «Северный поток – 2» имеет шанс быть достроенным, в связи с чем стоимость украинской газотранспортной системы будет стремиться к нулю. В связи с этими обстоятельствами украинские власти пытаются придумать газотранспортной системе новое занятие, даже такое экзотическое, как транспортировка американского газа в Европу. 

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