США готовят новые козни «Северному потоку-2»

Санкционный консенсус

Тема Nord Stream 2 не дает покоя американским сенаторам даже в период пандемии коронавируса. Впрочем, именно проблемы в экономике и заставляют конгрессменов изыскивать способы поддержки национальных компаний, в том числе, и таким способом. Как заявил бывший американский посол в Берлине Ричард Гренелл, США готовят новый раунд санкций против проекта «Северный поток-2».

«Ужесточение санкций встречает одобрение обеих партий», - рассказал Гренелл в интервью Handelsblatt, добавив, что «законопроект может быть принят быстро, несмотря на президентскую избирательную кампанию». Он сообщил, что на прошлой неделе встречался с сенаторами и членами нижней палаты конгресса, которые поддерживают дополнительные репрессивные меры вне зависимости от партийной принадлежности.

В какой именно форме будут введены санкции, остается пока неясным. Один из вариантов - запретить сотрудничество с «Газпромом» компаниям, которые занимаются техническим обслуживанием глубоководных трубопроводов, пишет Handelsblatt. Кроме того, обсуждаются возможные санкции против покупателей российского газа.

Между тем, данное заявление уже прокомментировали в Европе. Угрозы ввести санкции против проекта «Северный поток 2» являются дискриминацией европейских компаний, заявили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG. «Любая угроза введения санкций является незаконной дискриминацией европейских компаний. Мы согласны с Европейской комиссией в том, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права, и что политика и практика ЕС ими не должны или определяться», — передает «Прайм» заявление компании.

С неизменной настойчивостью

США настойчиво используют свое политическое влияние в формировании рынков сбыта для СПГ, констатирует управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Они не только регулярно создают препятствия для российских энергетических проектов в Европе, но и добиваются соглашений о поставке своего СПГ в различные регионы с условием строительства хабов для его приема. В частности, тему поставки американского газа неизменно поднимают в торговых переговорах с Китаем. Это означает, что США идут по пути активного формирования спроса на сырье, которое у них имеется в избытке.

Стоит отметить, продолжает аналитик, что санкции касаются не только России, но и других крупных производителей нефти, таких как Иран и Венесуэла, которые не являются однозначными политическими союзниками США. Нельзя сказать, что Европа с легкостью идет на поводу у американцев, однако очевидно, что неамериканские проекты явно пробуксовывают.

Долгая песня

Вероятно, предполагает Алексей Кириенко, что на фоне существенного падения спроса на энергию в Европе по экономическим причинам у Штатов появится больше времени на «закручивание гаек» с использованием санкционного давления. Вопрос в том, действительно ли время играет на руку США. Добыча энергии в США резко снижается из-за обвала нефтяных котировок, и, по мере сокращения потенциальных объемов, повестка политического лоббирования интересов энергетики будет становиться менее приоритетной.

Угроза новых санкций с быстрой их ратификацией возможна в том случае, если возникнет новая информация о том, что Россия начинает взаимодействие с какими-либо компаниями, имеющими потенциальные возможности оборудовать единственное российское судно-трубопрокладчик оборудованием, годным для прокладки труб необходимого диаметра по дну Балтики, отмечает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Между тем, российские власти и СМИ, которые желают победы «Газпрому» в этой не простой ситуации, нетипично долго сохраняют молчание.

Действительно, указывает юрист, если изучить информационную повестку за последние полгода, упоминаний о «Северном Потоке-2» в наиболее авторитетных источниках ничтожно мало, в какой-то степени на это повлияла пандемия, но в большей степени, не исключаю, что есть определенная задача создавать как можно меньше движения вокруг достройки трубопровода.

Возможны варианты

Возвращаясь к вопросу о предпосылках для новых санкций, пока реальных причин для этого у американцев нет. Судно, о котором идет речь, – «Академик Черский» на текущий момент должно быть неподалеку от одного их северо-западных портов России, оно проделало долгий путь из Находки, с другого конца страны, на Балтийское побережье для того чтобы пройти необходимые этапы модернизации.

В частности, «Газпром» еще в феврале провел тендер на модернизацию судна, напоминает Павел Иккерт. При этом в конкурсной документации указывается, что заказчик ожидает установку оборудования для глубоководной прокладки труб диаметром до 32 дюймов, что не указывает на возможное участие «Академика Черского» в достройке «Северного потока 2», так как его трубы рассчитаны на 48 дюймов. По документам, судно модернизируют для работы на шельфе Сахалина с целью реализации другого ключевого проекта «Газпрома». Между тем, очевидно, что, если бы в конце прошлого года США не наложили бы санкции на европейские компании, сотрудничающие с Nord Stream 2, собственники «Академика Черского» нашли бы иные пути для модернизации судна, предназначенного для работы на Дальнем Востоке. Но судно уже на Балтике, и это означает, что реальная цель – это все же достройка «Северного потока-2», а обнародованные подробности его модернизации – лишь частичная информация.

В целом, это очень грамотный шаг, позволяющий «Газпрому» выиграть время для модернизации судна и подготовить специалистов для работы с оборудованием. На все эти мероприятия уйдет, скорее всего, оставшаяся половина этого года, считает эксперт. При этом, учитывая, что «Академик Черский» является полностью российским судном, США не смогут препятствовать его работе на Балтике, даже если введут новые санкции. В данном случае наиболее жесткие ограничения уже введены, и максимум, новые санкции ограничат возможности европейских и иных международных партнеров Газпрома – это осуществление сервисного обслуживания труб, уложенных по дну моря. Однако, скорее всего, в Nord Stream уже учитывают и этот момент, то есть уже ищут альтернативные пути, чтобы обеспечить обслуживание должным образом, говорит Павел Иккерт.

Крайняя мера

Еще одна вероятная угроза – это санкции против покупателей российского газа на территории ЕС. Но это крайняя мера воздействия. Если она будет реализована, это может грозить США международными исками уже от европейских компаний, так как будет грубо нарушать их суверенитет и право выбора источников энергии. По сути, российский газопровод не нарушает прямых европейских норм. Согласно законодательства он и так будет недозагружен, при этом в ЕС сейчас достаточно альтернативных поставщиков газа, и о полной зависимости от России речи уже давно не идет.