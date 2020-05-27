Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю

Вчера, 26 мая курс рубля заметно укрепился к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составил 70,92 руб. что сразу на 73 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Подешевел к вечеру и курс евро, который, потеряв за сутки 27,75 коп., торговался по 74,02 руб.



Курс доллара онлайн опубликован на этом сайте

Причины роста курса рубла к доллару и евро в позитивной реакции на растущий интерес инвесторов к рисковым активам. К тому же есть положительные сигналы с внешних рынков. При этом аппетит к риску поддерживается решениями ряда стран о снятии ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Во вторник появилась информация, что власти Японии отменили на всей территории страны режим ЧП. В свою очередь правительство Германии объявило, что собирается с 15 июня снять ограничения на поездки в 31 европейскую страну, а премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал, что страна откроется для въезда иностранных туристов уже в июле. Постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение в Индии, а международный аэропорт Гонконга вскоре возобновит приём транзитных рейсов.

Вчера стало известно, что крупнейшая в мире биотехнологическая компания Novavax Inc. сообщила о начале первой фазы испытаний вакцины от COVID-19 на людях. Ещё один крупный производитель лекарств Merck (NYSE:MRK) & Co. также заявил, что у него в разработке находятся сразу две вакцины и один лечебный препарат от коронавируса.

Перечисленные выше новости позитивно сказались на валютном рынке, который даже не заметил вечернего снижения мировых цен на нефть.



Так, по данным на 19:00 мск на Лондонской биржи июльские контракты на нефть марки Brent подешевели до 35,36 долл. за баррель, хотя днём бочка Brent стоила 36,06 долл. Между тем июльские фьючерсы на нефть сорта WTI на июль на торгах Нью-Йоркской биржи подорожали до 33,51 долларов за баррель.



Цены на нефть онлайн опубликованы на этом сайте

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» считает, что за несколько дней до наступления лета рынки не обращают никакого внимания на негативные новости, ориентируюсь только на позитив и ожидая скорого восстановления мировой экономики.

«Именно по этой причине осталось незамеченным пусть незначительное, но всё-таки падение цены на нефть маркиBrent, которое произошло уже ближе к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже. И, что любопытно, курс рубля, который всегда остро реагировал на движение в нефтяных котировках, эту ситуацию проигнорировал. При этом, напомним, что инфляция уже вторую неделю стоит на нулевой отметке. На наш взгляд, в такой ситуации российский регулятор кардинально менять ставку в июне не будет. Скорее всего её снижение составит 25-50 б.п., что оставит ЦБ РФ больше пространства для маневра, а курсу рублю, как это не парадоксально, позволит и дальше укрепляться, в том числе и до конца этой рабочей недели», – подчеркнул Хомяков.

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытие брокер», усиление рубля во вторник проходило из-за ослабления курса доллара на мировом рынке. Он напомнил, что вчера индекс американской валюты терял более 0,6%.

«Спросу на рубль также способствовала вероятная подготовка инвесторов к очередным размещениям ОФЗ, которое состоится сегодня. И даже несмотря на то, что ожидания по поводу агрессивного снижения ставки Центробанка немного остыли, сам факт снижения пока никто не подвергал сомнению. Поэтому рубль, как минимум до начала лета, скорее всего продолжит быть лидером в обеих валютных парах. Но если в паре с евро ещё возможны колебания, как в одну, так и в другую сторону, тот в паре с долларом в ближайшей перспективе торги будут проходить в плюсе для нацвалютеы. А примерный диапазон торгов по курсу доллара на сегодня в районе 70,60-71,10 руб.», – полагает эксперт.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» объясняет текущую динамику курса рубля отсутствием негатива от эскалации конфликта между США и Китаем.

«Кроме того, рынки поддерживаются надеждами на возможность скорейшего восстановления деловой активности. Поэтому, на мой взгляд, в ожидании смягчения денежно-кредитной политики Банком России в ближайшее время курс рубля останется в диапазоне 70,90-73,00, что очень даже неплохо», – подчеркнул эксперт.

Между тем, аналитик Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Юрий Попов навал справедливый курс рубля, который сформируется в июле. По его мнению, высокие дивиденды отечественных экспортеров очень сильно поддержат рубль.

Он напомнил, что общий объём дивидендных выплат, которые состоятся с мая по август, в этом году будет значительно меньше прошлогоднего уровня. Но сумма, которую выплатят экспортёры, при этом останется примерно такой же.

«Базовый сценарий Сбербанка в отношении разницы между продажей валюты компаниями для выплаты дивидендов и покупкой валюты иностранными акционерами, которые получат дивиденды, составляет примерно 4 млрд долл. При этом мы допускаем, что такая разница может достигать и 9 млрд долл. Таким образом, мы считаем, что рубль в июле получит хорошую поддержку и укрепится до 70,00 за долл. На наш взгляд этот тот уровень, который на данный момент представляется самым справедливым», – отметил Попов.