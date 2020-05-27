Москва готовится к первому и второму этапу по отмене карантина

Коронавирус в Москве, планы по снятию ограничений из-за COVID-19

Как рассказала глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, столица готова к снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Речь идет о первом и втором этапах, заявила чиновница. Андреева уточнила, что решение о снятии ограничений принимается на основе трех показателей, согласно которым Москва готова к первому этапу – выходу из самоизоляции.

В принципе Москва готова и ко второму этапу, добавила Андреева.

Чиновница уточнила, что существует три показателя, которые позволяют Москве отменять режим самоизоляции - это коэффициент распространения коронавируса, который должен быть менее единицы на протяжении 70 дней, наличие свободного коечного фонда, помимо этого показатель тестирования населения должен составлять 384 человека на 100 тысяч человек в день.

«На сегодня коэффициент распространения инфекции по Москве составляет 0,85, а наличие свободного коечного фонда - на сегодняшний момент равно 95%», - сообщила чиновница. Она добавила, что с тестированием на коронавирус в Москве также все в порядке, - город является абсолютным лидером по данному процессу в стране.

Представитель ведомства подчеркнула, что если ситуация с темпами заражения коронавирусом сохранится на данном уровне, то в ближайшее время столица перейдет к этапу открытия служб быта, оказания услуг населению, а также последует разрешение прогулок на свежем воздухе для детей и пожилых людей.

Напомним, в России за последние 24 часа выявлено 8 338 случаев заболевания коронавирусом. Статистика смертности от коронавируса пока свидетельствует о высоком уровне летальных исходов, сообщает оперштаб. Темп прироста новых диагнозов упал до +2,3%.

Накануне прирост составлял 2,5%. В штабе сообщают, что у 40,8% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.



Статистика заболеваний коронавирусом по странам мира опубликована на этом сайте