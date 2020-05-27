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Россия вновь стала главным экспортером нефти в КНР

Москва, 27.05.2020
#Нефть
#Экономика
  • Россия вновь стала главным экспортером нефти в КНР

Руслан Шамуков/ТАСС

Несмотря на окончание ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией борьба крупнейших производителей нефти, в которой они попеременно выходят вперед, продолжается. Сейчас за рынки сбыта и, в первую очередь, за самый большой рынок планеты – китайский.

В апреле успех был на стороне Москвы, ставшей по итогам месяца главным экспортером нефти в Поднебесную. По данным Reuters, ссылающегося на данные таможенной службы КНР, поставки российской нефти в Поднебесную в апреле составили 1,75 млн б/c , а саудовской - 1,26 млн б/с. Апрель вообще стал крайне неудачным месяцем для Эр-Рияда на китайском рынке, где он пропустил вперед не только Россию, но и Ирак.

В марте КСА опередило Россию, хотя и ненамного: 1,7 и 1,66 млн б/с соответственно. Москве удалось почти сократить отставание от Эр-Рияда, увеличив экспорт в марте этого года на 31% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году. Кстати, что касается апреля, то и здесь у России существенный рост по сравнению с апрелем 2019 г. – на 18%.

Китай – главный импортер нефти в мире. Не удивительно, что за его рынок идет острая борьба между главными нефтедобывающими странами. Обострение отношений между Вашингтоном и Пекином в последнее время резко снизило шансы на успех в этой борьбе американских нефтяных компаний.

В целом, Поднебесная как всегда радует производителей «черного золота». В апреле импорт нефти Пекином вырос по сравнению с мартом (9,84 и 9,68 млн б/ соответственно), что является хорошим признаком восстановления спроса на нефть. Тем не менее, по сравнению с апрелем прошлого года, когда Китай покупал в среднем 10,64 млн б/с, импорт значительно снизился.

Россия обошла главного конкурента на главном нефтяном рынке, но специалисты предупреждают, что это временный успех и что в текущем месяце Аравия, вероятно, вернет лидерство. По данным отслеживающей движение кораблей компании Vortexa, поставки саудовской нефти в КНР в мае удвоятся по сравнению с апрелем, когда они упали по сравнению с мартом на 41%. Так, по данным TankerTrackers.com, первые три недели мая Саудовская Аравия отгружала Китаю в среднем 1,87 баррелей нефти в сутки.

«Очевидно, что саудиты в апреле уделили основное внимание повышению своей доли на западном нефтяном рынке,- говорится в аналитической записке IHS Markit.- Эр-Рияд сокращает добычу нефти и отправку ее покупателям, но сейчас его внимание вернется к Китаю».

Так, поставки саудовской нефти в США в апреле достигли 1 млн б/с, наивысшего уровня с августа 2018 года. Что же касается Азии, то на этом континенте внимание Эр-Рияда в апреле было приковано к Индии. КСА стало единственным из четырех главных производителей нефти, увеличившим поставки нефти в Индию. Дели получал от Эр-Рияда в апреле 1,1 млн б/с, наивысший показатель за три года.

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