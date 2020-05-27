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Обанкротившаяся компания OneWeb заявила о планах запустить 48 тысяч спутников

Москва, 27.05.2020

Обанкротившаяся в конце марта коммуникационная компания OneWeb направила запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) об увеличении своей спутниковой группировки до 48 тысяч аппаратов. Ранее ее планы были гораздо скромнее – всего 600 спутников, но и их, как утверждали в компании, должно было хватить, чтобы обеспечить бесперебойный высокоскоростной доступ в интернет и в любом, даже самом отдаленном уголке Земли, и даже на воздушных лайнерах.

Многократное увеличение числа спутников, как утверждает OneWeb в официальном прессрелизе, позволит обеспечить большую гибкость для удовлетворения растущих глобальных требований к подключению.

«OneWeb строит поистине глобальную коммуникационную сеть, чтобы обеспечить высокоскоростную широкополосную связь с низкой задержкой во всем мире. Наша нынешняя ситуация является следствием экономических последствий кризиса КОВИД-19», – написал в Twitter компании ее гендиректор Адриан Стикел.

Как сообщили ранее СМИ, несколько компаний подали заявки на выкуп подавшей на автобанкротство OneWeb. Среди них называли инвестиционный фонд из США Cerberus Capital Management, американские же Amazon и SpaceX, европейскую Eutelsat и пару китайских компаний. 

При этом эксперты отмечали, что китайцам вряд ли что-то светит – США не допустят их к критическим технологиям. Наиболее вероятными покупателями считали Amazon и SpaceX, причем интерес последней видели в желании устранить конкурента. 

OneWeb планировала вывести на орбиту Земли 648 низкоорбитальных спутников и начать коммерческое использование в 2020 году. В мартовском интервью газете «Ведомости» Адриан Стикел говорил о том, что компания создает систему 5G ready, т. е. ее можно будет модифицировать до 5G. 

Успех компания во многом связывала с российскими партнерами –  в 2015 году она подписала соглашение с французской Arianespace и Российским космическим агентством Роскосмос о запуске всех своих спутников с помощью ракет "Союз". Контракт оценивался примерно в 1 миллиард долларов. Шесть пусков намечались с Куру (один уже выполнен), шесть – с Восточного, еще девять – с Байконура (два выполнены). 34 спутника были выведены на орбиту «Союзом», стартовавшим с космодрома в казахской степи незадолго до того, как OneWeb подала заявление о банкротстве.

Как сообщил в апреле глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, Россия уже получила от OneWeb основную сумму по, но важно, чтобы все предусмотренные по контракту пуски, в противном случае неизбежны убытки.

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