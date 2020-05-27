Коронавирус нагнал страху на онлайн-шопоголиков

Согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» и аналитического центра НАФИ, россияне стали реже совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Соответствующие выводы содержатся в исследовании компаний по итогам опроса о потребительских привычках наших граждан.
«Треть россиян (32%), которые раньше покупали товары онлайн за границей, совсем отказались от таких покупок из-за пандемии. Еще четверть (26%) стали заказывать товары из-за рубежа реже», — цитирует результы исследования «Прайм». Основная причина полного или частичного отказа — необходимость экономить деньги (33%). Более четверти россиян (27%) отказались от подобных покупок, так как боятся, что посылки могут быть переносчиками нового коронавируса, 25% - из-за ожиданий задержки или отмены доставки.
«Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни и потребительские привычки. Увольнения, сокращения заработной платы, отсутствие уверенности в будущем — люди стараются экономить и не тратят деньги на то, в чем остро не нуждаются, в том числе на заказы в зарубежных магазинах. После окончания самоизоляции спрос ждет долгое восстановление, в том числе из-за падения доходов населения», — отмечает руководитель исследовательских проектов Аналитического центр НАФИ Лейсан Баймуратова.
Ограничительные меры, связанные с пандемией, скорее увеличили, а не уменьшили объем покупок в интернет-магазинах, включая зарубежные, не соглашается с выводами исследования сооснователь сервиса электронной подписи Legium.io Александр Трифонов. При этом во многих магазинах спрос поддерживается различными скидками и акциями, многие сейчас предлагают бесплатную доставку при покупке на определенную сумму (это было и раньше, но сейчас таких предложений намного больше).
Это, впрочем, подтверждают и результаты исследования. Треть тех, кто был приверженцем интернет-шоппинга и до пандемии коронавируса, на самоизоляции стали покупать еще активнее.
Это создает условия для развития области курьерской доставки, в том числе есть опция и бесконтактной передачи посылки, уверен Трифонов. Так же, по его словам, работает и Почта России, поэтому сфера онлайн-покупок не испытывает каких-либо проблем из-за пандемии, скорее, наоборот, получила стимул для развития. Причем и после снятия ограничений часть потребителей будет отдавать предпочтение онлайн-заказам, так как это во многом очень удобно.
Снижение объёмов покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах – в основном порождение и проявление последствий пандемии, но не долгосрочный новый тренд, уверен, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В онлайн-торговле традиционно превалирует продажа непродовольственных товаров. Так, например, в непродовольственной рознице доля интернет-покупок в 2019 г. составляла 40%, тогда как в продуктовом ритейле — лишь 0-5%, по данным компании ANCOR. И именно по спросу на непродовольственные товары был нанесён наибольший удар из-за резкого сокращения доходов, вынужденной экономии, отказе от товаров не первой необходимости.
Кроме того, продолжает аналитик, под снижение спроса попала прежде всего торговля в зарубежных Интернет-магазинах. Поскольку ведущие роли в них играют китайские продавцы, люди уже в самом начале пандемии опасались передачи вируса с покупками, хотя позже ВОЗ опровергла эти опасения. Кроме того, из-за карантина задерживались отправления. AliExpress, например, в марте даже специально предупредила о такой возможности своих клиентов.
С преодолением пандемии постепенно покупки в иностранных интернет-магазинах станут восстанавливаться, уверен Марк Гойхман. Уходят временные ограничения в виде задержек доставки и «вирусных» страхов. Но сохраняется основная причина популярности зарубежного онлайна. А именно, более широкий ассортимент и лучшее качество, относительно низкие цены. Процесс, однако, обещает быть достаточно длительным, поскольку период снижения доходов, вероятно, растянется на многие месяцы.
Могут несколько поменяться тренды, добавляет Марк Гойхман. Прежде всего: люди и торговые сети массово «распробовали» куплю-продажу продуктов онлайн. В апреле 2020 г. его доля в продовольственной рознице поднялась с 0-5% в 2019 г. сразу до 5-7%, как оценивает ANCOR. После окончания карантина значительная роль данного сегмента, очевидно, сохранится из-за его удобства и иных преимуществ. 71% россиян планируют продолжить использование сервисов доставки продуктов после снятия самоизоляции, как показало исследование Роскачества и аналитического центра НАФИ.