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Коронавирус нагнал страху на онлайн-шопоголиков

Москва, 27.05.2020
Россияне по разным причинам начинают отказываться от покупок в зарубежных онлайн-магазинах. В числе этих причин экономия и боязнь заражения коронавирусом.
#Тренды
#Виртуальная реальность
#Рынок торговли
#Экономика
#Анна Королева
  • Коронавирус нагнал страху на онлайн-шопоголиков

Фото из открытых источников

Согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» и аналитического центра НАФИ, россияне стали реже совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Соответствующие выводы содержатся в исследовании компаний по итогам опроса о потребительских привычках наших граждан.

«Треть россиян (32%), которые раньше покупали товары онлайн за границей, совсем отказались от таких покупок из-за пандемии. Еще четверть (26%) стали заказывать товары из-за рубежа реже», — цитирует результы исследования «Прайм». Основная причина полного или частичного отказа — необходимость экономить деньги (33%). Более четверти россиян (27%) отказались от подобных покупок, так как боятся, что посылки могут быть переносчиками нового коронавируса, 25% - из-за ожиданий задержки или отмены доставки.

«Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни и потребительские привычки. Увольнения, сокращения заработной платы, отсутствие уверенности в будущем — люди стараются экономить и не тратят деньги на то, в чем остро не нуждаются, в том числе на заказы в зарубежных магазинах. После окончания самоизоляции спрос ждет долгое восстановление, в том числе из-за падения доходов населения», — отмечает руководитель исследовательских проектов Аналитического центр НАФИ Лейсан Баймуратова.

 

Сервис растет

 

Ограничительные меры, связанные с пандемией, скорее увеличили, а не уменьшили объем покупок в интернет-магазинах, включая зарубежные, не соглашается с выводами исследования сооснователь сервиса электронной подписи Legium.io Александр Трифонов. При этом во многих магазинах спрос поддерживается различными скидками и акциями, многие сейчас предлагают бесплатную доставку при покупке на определенную сумму (это было и раньше, но сейчас таких предложений намного больше).

Это, впрочем, подтверждают и результаты исследования. Треть тех, кто был приверженцем интернет-шоппинга и до пандемии коронавируса, на самоизоляции стали покупать еще активнее.

Это создает условия для развития области курьерской доставки, в том числе есть опция и бесконтактной передачи посылки, уверен Трифонов. Так же, по его словам, работает и Почта России, поэтому сфера онлайн-покупок не испытывает каких-либо проблем из-за пандемии, скорее, наоборот, получила стимул для развития. Причем и после снятия ограничений часть потребителей будет отдавать предпочтение онлайн-заказам, так как это во многом очень удобно.

 

«Вирусные» страхи

 

Снижение объёмов покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах – в основном порождение и проявление последствий пандемии, но не долгосрочный новый тренд, уверен, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В онлайн-торговле традиционно превалирует продажа непродовольственных товаров. Так, например, в непродовольственной рознице доля интернет-покупок в 2019 г. составляла 40%, тогда как в продуктовом ритейле — лишь 0-5%, по данным компании ANCOR. И именно по спросу на непродовольственные товары был нанесён наибольший удар из-за резкого сокращения доходов, вынужденной экономии, отказе от товаров не первой необходимости.

Кроме того, продолжает аналитик, под снижение спроса попала прежде всего торговля в зарубежных Интернет-магазинах. Поскольку ведущие роли в них играют китайские продавцы, люди уже в самом начале пандемии опасались передачи вируса с покупками, хотя позже ВОЗ опровергла эти опасения.  Кроме того, из-за карантина задерживались отправления. AliExpress, например, в марте даже специально предупредила о такой возможности своих клиентов.

С преодолением пандемии постепенно покупки в иностранных интернет-магазинах станут восстанавливаться, уверен Марк Гойхман. Уходят временные ограничения в виде задержек доставки и «вирусных» страхов. Но сохраняется основная причина популярности зарубежного онлайна. А именно, более широкий ассортимент и лучшее качество, относительно низкие цены. Процесс, однако, обещает быть достаточно длительным, поскольку период снижения доходов, вероятно, растянется на многие месяцы.

 

Смена тренда

 

Могут несколько поменяться тренды, добавляет Марк Гойхман. Прежде всего: люди и торговые сети массово «распробовали» куплю-продажу продуктов онлайн. В апреле 2020 г. его доля в продовольственной рознице поднялась с 0-5% в 2019 г. сразу до 5-7%, как оценивает ANCOR. После окончания карантина значительная роль данного сегмента, очевидно, сохранится из-за его удобства и иных преимуществ. 71% россиян планируют продолжить использование сервисов доставки продуктов после снятия самоизоляции, как показало исследование Роскачества и аналитического центра НАФИ.

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